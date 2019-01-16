Начальники генштабів НАТО: Росія та терористи - головні виклики

Північноатлантичний альянс продовжить моніторити характер військової діяльності Росії.Керівники генеральних штабів держав-членів НАТО вважають Росію та терористичні організації двома головними викликами для Альянсу у світі. Такого висновку вони дійшли на засіданні у Брюсселі, що завершилось у середу, 16 січня.

"Начальники генеральних штабів погодилися, що Росія та міжнародні терористичні угруповання - два головних виклики", - заявив глава Військового комітету НАТО Стюарт Піч за підсумками дводенного засідання, повідомляє кореспондент DW. За словами Піча, Альянс і далі моніторитиме характер військової діяльності РФ, але водночас вважає за важливе підтримувати канали комунікації між військовими Альянсу та Росії.

На засіданні Військового комітету, до якого входять начальники генштабів усіх 29-ти країн НАТО, обговорили і військову співпрацю з Україною. "Висловили занепокоєння діями Росії у Чорному морі, особливо довкола Азовського моря та Керченської протоки", - додав Піч. Водночас він відмовився назвати журналістам деталі військових заходів у відповідь на ескалацію в Азовському морі та Керченській протоці. "НАТО продовжує діяти у регіоні Чорного моря та довкола нього. НАТО продовжує співпрацювати зі своїм партнером Україною", - додав Піч.

Начальник українського генштабу Віктор Муженко також відвідав штаб НАТО в Брюсселі у ці дні. У рамках Військового комітету він взяв участь лише у засіданні учасників місії в Афганістані "Рішуча підтримка". Крім того, він зустрівся з заступницею генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

За результатами зустрічі жодних брифінгів для ЗМІ Муженко не давав. А Геттемюллер написала у Twitter: "Серйозна розмова з українським начальником генштабу Віктором Муженком. Держави-члени НАТО цілковито підтримують Україну. Дуже важливо, щоб Росія звільнила моряків та кораблі, які вона захопила".

Нагадаємо, йдеться про 24 українських моряки та три судна, які Росія захопила наприкінці листопада 2018 року у Чорному морі після інциденту в Керченській протоці.

Між тим з представниками генштабу Грузії Військовий комітет НАТО провів окреме засідання. За словами Піча, на ньому обговорили ситуацію з безпекою Грузії, реформу збройних сил країни, а також виконання "Суттєвого пакета НАТО-Грузія", тобто ініціатив, за допомогою яких Грузія розвиває сумісність своєї армії з НАТО.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!