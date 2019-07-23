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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Набрав у 5 разів більше голосів: на Житомирщині пройшов у Раду Герой України

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У мажоритарному окрузі №62 на Житомирщині перемогу здобув кандидат від президентської партії "Слуга народу", професійний військовий, удостоєний звання Герой України, Ігор Герасименко.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК після опрацювання 100% протоколів.

Герасименко отримав 47,72% голосів виборців, зі значним відривом обігнавши представницю "Опозиційної платформи – За життя" Наталію Леонченко, за яку проголосували лише 8,12%.

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Скріншот

Ігор Герасименко

Ігор Герасименко

Facebook Ігоря Герасименка

Ігор Герасименко закінчив Одеський інститут Сухопутних військ за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів". Командир 5-й батальйонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ.

Він отримав звання Героя України у 2015 році. Під керівництвом Герасименка вдалося в найкоротші терміни і без втрат особового складу і техніки захопити і утримувати гору Карачун.

27 липня 2014 року завдяки його підрозділу були знищені кілька вогневих позицій бойовиків і встановлений контроль поблизу населених пунктів Степанівка та Петрівське Донецької області, що в подальшому призвело до зриву спроб висунення бойовиків загальною чисельністю до 200 чоловік.

29 липня 2014 року штурмовою групою під керівництвом офіцера в найкоротші терміни була взята під контроль стратегічно важлива точка створення – курган Савур-Могила. За час проведення антитерористичної операції майор двічі був поранений.

Ігор Герасименко

Ігор Герасименко

Житомир.info

Ігор Герасименко

Ігор Герасименко

Житомир.info

Із кінця вересня 2017 року він пішов у відставку і зібрав дитячу команду з регбі.

У парламенті, пише "Житомир.info", Герасименко розглядав можливість стати членом Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мажоритарному окрузі №67 на Житомирщині переміг кандидат від президентської партії "Слуга народу", брат командира "кіборгів" Олега Кузьміних Сергій Кузьміних.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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