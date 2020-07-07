На зустрічі України та Росії в "нормандському" форматі сталося "зближення позицій", – Резніков

На переговорах представників країн "нормандського" формату відбулося певне "зближення позицій", але делегація РФ все ж відмовилася ставити підпис під виробленими формулюваннями.

Про це в ефірі ICTV заявив віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков. Він уточнив, що РФ взяла час на підготовку своїх пропозицій.

"11 годин дискусія йшла, зокрема, про формулювання, інтерпретації, про слово, про коми, про тире і т.д. Але головна була ідея й мета, щоб усі чотири політичних радники були готові поставити підписи під певним пакетом рекомендацій для Тристоронньої контактної групи. І в цей момент зближення позицій відбулося, я свідок цього. Але не було готовності делегації Російської Федерації підписатися під тими формулюваннями, які запропонували німецька і французька сторона", – сказав він.

Резніков розповів, що у зовнішньополітичних радників канцлера Німеччини Яна Геккера і президента Франції Еммануеля Бонна була конструктивна й проукраїнська позиція.

"Зійшлися позиції щодо формулювань України, Франції та Німеччини, але Росія попросила час, щоб попрацювати над іще одним проєктом, і висловити свої пропозиції. Тому домовленості не були досягнуті – це правда, але реальне зближення позицій відбулося", – зазначив він.

Нагадаємо, зустріч радників лідерів "нормандського" формату відбулася 3 липня в Берліні.

У переговорах брали участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак та Олексій Резніков, який очолював українську делегацію.

Як писав OBOZREVATEL, раніше посол Франції в Україні заявив, що результатом введення переселенців до складу ТКГ із врегулювання конфлікту на Донбасі повинен бути новий саміт у "нормандському" форматі.