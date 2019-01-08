На затонулому біля Туреччини судні знайшли ще два тіла загиблих

Турецькі рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих на затонулому біля берегів Туреччини торговому судні, на борту якого перебували переважено українські моряки.Турецькі рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих на затонулому біля берегів Туреччини торговому судні, екіпаж якого складався переважно з українських моряків. Про це цього ж дня повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в дописі в своєму мікроблозі соцмережі Twitter.

"Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих, в найближчі години буде проведено процедуру впізнання. Консул на місці в Самсуні працює", - написав він.

Нагадаємо, 7 січня 2019 року в Чорному морі поблизу турецького узбережжя затонуло судно, що переводило вугілля з Росії до Туреччини. На борту затонулого суховоза перебувало 13 членів екіпажу, більшість з яких були громадянами України. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб, четверо з яких українці.

Тим часом у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) України повідомили, що затонуле судно VOLGO-BALT 214 пливло під прапором Панами й транспортувало вугілля з розташованого в Росії порту Азов до порту Самсун у Туреччині. В міністерстві також уточнили, що ще до літа 2017 року це судно плавало під російським прапором, а згодом змінило його на два місяці на прапор держави Сент-Кітс і Невіс. Однак вже з серпня 2017 року судно виходило в море під прапором Панами.