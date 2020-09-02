На засіданні ТКГ Кравчук довів Гризлова до припадку, – Казанський

На засіданні ТКГ Кравчук виввел з себе Гризлова.

На засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі глава української делегації Леонід Кравчук довів главу російської делегації Бориса Гризлова до припадку.

Про це повідомив у Facebook представник України в ТКГ Денис Казанський. За його словами, росіяни і їх представники більш-менш адекватно спілкувалися тільки в підгрупі з безпеки.

Робота гуманітарної та політичної підгруп були повністю заблоковані через відмову російської сторони щось обговорювати доти, поки Верховна Рада не скасує постанову про проведення чергових місцевих виборів від 15 липня 2020 року.

"Леоніда Кравчука сьогодні було прямо не впізнати – повна протилежність тому образу, який ми спостерігаємо в публічному спілкуванні. З Гризловим він спілкувався досить жорстко, і в підсумку довів російського представника до припадку. Ніколи раніше не бачив Гризлова в такому стані – той від злості навіть від відеозв'язку відключався", – написав Казанський.

Він зазначив, що українська сторона намагалася апелювати до гуманності. Однак представники Росії шантажували обміном полонених, відмовляючись навіть погоджувати списки.

"Відмовою від обміну бойовики прирікають на страждання не тільки українських полонених, але і своїх власних, які перебувають в українських в'язницях. Але ці заклики жодної дії не справили, оскільки, судячи з усього, полонені бойовики для росіян не представляють жодної цінності. Набагато важливіше провокувати скандал через документ, який взагалі не має відношення до ОРДЛО і стосується лише виборів на підконтрольній території", – повідомив представник України.

Він також повідомив, що російська сторона почала активно педалювати тему повернення переговорів до Мінська.

"Мабуть дуже потрібно зараз зміцнити розхитаний авторитет Олександра Лукашенка. Але ми, через солідний вік наших переговірників, не можемо наражати на небезпеку їхнє здоров'я. Пандемія лютує, тож поки тільки відеозв'язок", – .підсумував Казанський.

На засіданні ТКГ представники РФ намагалися шантажувати українців. Facebook Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу 2 вересня стався скандал, в якому російська сторона звинуватила представників України.

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