На виборах у Раду в Україні стався перший скандал: усі деталі

У неділю, 21 липня, вранці ще до початку голосування на позачергових виборах до Верховної Ради на окрузі №76 у Запоріжжі стався скандал.

Як повідомляє "Опора", там отримали 558 бюлетенів з помилкою. Їх довелося терміново замінити. Невідповідність помітили о 6:30 перед стартом виборів.

"Процедура здійснена у зв'язку з тим, що на попередньо отриманих бюлетенях у невідповідному місці була поставлена печатка про вибуття кандидата в нардепи, самовисуванця Василя Полюсова і документи вважалися пошкодженими", – сказано в повідомленні.

Порушення на виборах в Україні "Опора"

Близько 7:40 на ранковому засіданні ДВК початку проштампували нові бюлетені позначкою про вибуття кандидата.

"Опора"

"Опора"

Про головні порушення і скандали на виборах до Ради 21 липня читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради о 8:00 21 липня стартувало голосування.

Взяти участь мають право всі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Щоб проголосувати, необхідно пред'явити один із документів, що підтверджують особу та громадянство України.

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