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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

На виборах у Раду в Україні стався перший скандал: усі деталі

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У неділю, 21 липня, вранці ще до початку голосування на позачергових виборах до Верховної Ради на окрузі №76 у Запоріжжі стався скандал.

Як повідомляє "Опора", там отримали 558 бюлетенів з помилкою. Їх довелося терміново замінити. Невідповідність помітили о 6:30 перед стартом виборів.

"Процедура здійснена у зв'язку з тим, що на попередньо отриманих бюлетенях у невідповідному місці була поставлена печатка про вибуття кандидата в нардепи, самовисуванця Василя Полюсова і документи вважалися пошкодженими", – сказано в повідомленні.

Порушення на виборах в Україні

Порушення на виборах в Україні

"Опора"

Близько 7:40 на ранковому засіданні ДВК початку проштампували нові бюлетені позначкою про вибуття кандидата.

На виборах у Раду в Україні стався перший скандал: усі деталі

"Опора"

На виборах у Раду в Україні стався перший скандал: усі деталі

"Опора"

Про головні порушення і скандали на виборах до Ради 21 липня читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради о 8:00 21 липня стартувало голосування.

Взяти участь мають право всі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Щоб проголосувати, необхідно пред'явити один із документів, що підтверджують особу та громадянство України.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Страна 404, все через дyпу!
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
С самого утра уже мухлюют, выборы внayкpaине такие выборы))
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Если ограничится такими скандалами, то всё ОК, в Украине выборов без скандалов не бывает !
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