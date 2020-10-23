На весіллі пасинка Медведчука помітили відомих політиків. Фото
Святкування весілля відбулося 10 жовтня в київському ресторані "Маячок"
Там були помічені нардепи від ОПЗЖ Григорій Суркіс, Тарас Козак, Вадим Столар
Також на весіллі був присутній "слуга народу" Андрій Холодов
На весіллі пасинка народного депутата від "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука Богдана Марченко були помічені відомі політики, дипломати і бізнесмени.
Як говориться в розслідуванні програми "Схеми" на "Радіо Свобода", святкування відбулося 10 жовтня в київському ресторані "Маячок" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, на весіллі були помічені нардепи від ОПЗЖ Григорій Суркіс (разом з братом Ігорем Суркісом), Тарас Козак, Вадим Столар.
На відео гостей журналісти помітили депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова. Раніше Холодов пояснював, що його дружина і дружина Медведчука Оксана Марченко – куми.
Також на територію ресторанного комплексу заїжджали авто ексрегіонала, голови Федерації боксу України Володимира Продивуса.
З території ресторану виїжджала машина ексдержсекретаря Міністерства закордонних справ Андрія Зайця. Втім, дипломат заявив журналістам, що саме в той день давав своє авто в користування, але не відповівши, кому.
Крім того, журналісти зафіксували, як з території "Маячка" вийшов ексначальник Головного управління юстиції Мін'юсту України в Криму Сергій Коровченко, але він був одягнений в спортивний одяг і пояснив, що приїжджав туди "збирати гриби", а з Медведчуком не знайомий.
Як писав OBOZREVATEL, Олег Вінник, який перехворів на COVID-19, виступив на весіллі пасинка Медведчука.