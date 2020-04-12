На Великдень в "ЄС" зібрали 5 тис. продуктових наборів

У Відкритому офісі партії "Європейська Солідарність" вихідні починаються традиційно – для літніх людей, малозабезпечених родин, ветеранів АТО/ООС та людей з інвалідністю збирають продуктові набори. Цього тижня по всій Україні поїдуть набори зі святковими подарунками – пасками. На Великдень святкову пасочку отримають 5 тисяч адресатів.

Кошти на продукти для наборів збирали через волонтерську платформу "Солідарність" (v2020.org.ua). Кожен охочий може внести грошову пожертву і долучитись до цієї ініціативи, яку першим підтримав Фонд Порошенка.

Марина Порошенко, яка разом з дітьми і цієї суботи долучилася до волонтерів, розповіла, що вже втретє за місяць загальнодержавного карантину активісти ГО "Справа громад", "Солідарна молодь", народні депутати та партійці, і просто небайдужі люди збираються в офісі "Європейської Солідарності" для підготовки продуктових наборів.

"Ми розуміємо, у яких важких умовах опинилися багато родин, які не мають доходів. Коли пенсіонери, люди з інвалідністю знаходяться вдома і навіть не можуть придбати необхідного", – сказала М.Порошенко.

За її словами, у Фонд Порошенка щодня приходять десятки заяв про допомогу. Загалом на сайті акції вже зареєструвались більше 30 тисяч людей, які потребують підтримки.

"Ми долучаємося до цієї акції, і вже 8000 продовольчих наборів, які були зібрані за минулі тижні, поїхали і були роздані адресатам", – розповіла Марина Порошенко.

"Сьогодні ми прийшли, щоб зібрати наступну партію 5000 продовольчих наборів, у кожен з яких напередодні світлого Воскресіння ми покладемо паску для святкового столу. І дуже сподіваємося, що на кожному столі буде присутня частина цих щирих, позитивних емоцій великої кількості волонтерів, які доєдналися до акці", – сказала дружина п’ятого Президента України.

Народна депутатка, волонтерка Софія Федина детальніше розповіла про особливі секрети цих святкових наборів. "Паска – це святковий хліб. Мені б хотілося, щоб з цими посилками люди отримали заряд позитиву, якого так бракує зараз у нашій державі. Крім того, ми вкладаємо не тільки листівочки з інструкцією, як протидіяти коронавірусу, але ми вкладаємо також і свічечки. Їх разом з пасочками нам сюди привіз і промовив молитву отець Іван Сидор – той самий дзвонар з Михайлівського золотоверхого, який у 2013-му році рятував від беркутні наших студентів", – розповіла депутатка.

"Сьогодні у нас дуже символічні пакуночки, дуже символічний час і хочеться, щоб разом з Христовим Воскресіння воскресла не тільки наша віра у справедливість і добро, але воскресла і сама справедливість", – додала Софія Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд Петра Порошенка передав 20 тисяч захисних костюмів для медпрацівників у лікарні різних регіонів України.

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