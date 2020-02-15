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15 лютого • оновлено в 23:10
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На сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний "план примирення Росії та України"

12.9т
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На сайт Мюнхенської конференції з безпеки повернули скандальний план "примирення України та Росії" авторства трьох західних аналітичних центрів та Російського ради міжнародних справ, який викликав міжнародний скандал.

План з 12 пунктів, який опублікували 14 лютого, видалили з сайту через кілька годин після публікації. Тепер же, він знову доступний.

Мюнхен повернув скандальний "план примирення Росії та України"

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України заявило, що тези, озвучені в скандальному документі, не відповідають офіційній позиції Києва.

Відомство зазначає, що цей документ підготувала неурядова організація Euro-Atlantic Security Leadership Group.

"Це приватна ініціатива групи політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та ситуації з безпеки в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави", – пояснили в українському зовнішньополітичному відомстві, передає "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу американські дипломати і експерти заявили, що деякі з кроків, запропонованих в плані, резонують з ідеями, висунутими російською стороною. Відзначається, що оприлюднений документ описує вирішення проблеми в "дружніх Кремлю термінах, можливо, щоб переконати членів російської еліти підписати".

З ключовими позиціями документа можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина), а також відповів на питання журналістів. Він зробив гучні заяви про війну на Донбасі, вибори і президентства. OBOZREVATEL вів пряму трансляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео закулісної підготовки Зеленського перед виступом в Мюнхені.

Новина доповнюється ..

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Автор
Гліб Іванов
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А если учесть что в рашке вовсю уже шурует китайский вирус то что будет через пару месяцев не известно)))))))
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1
4
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Zhikharev Dmitry, скоро узнаешь))))
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0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Артеллерист Моня, и сколько больных уже в рашке?
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3
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И рашашастания может сколько угодно выть но они заявили что не сторона конфликта а раз не сторона то ничего требовать они не имеют права вообще))))))
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1
3
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все это фигня и никто это выполнять не будет пока руслики не свалят с украинской территории и граница не будет у всу))))))
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Артеллерист Моня, этого никогда не будет... будет другое - декоммунизация Украины...
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