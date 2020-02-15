На сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний "план примирення Росії та України"

На сайт Мюнхенської конференції з безпеки повернули скандальний план "примирення України та Росії" авторства трьох західних аналітичних центрів та Російського ради міжнародних справ, який викликав міжнародний скандал.

План з 12 пунктів, який опублікували 14 лютого, видалили з сайту через кілька годин після публікації. Тепер же, він знову доступний.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України заявило, що тези, озвучені в скандальному документі, не відповідають офіційній позиції Києва.

Відомство зазначає, що цей документ підготувала неурядова організація Euro-Atlantic Security Leadership Group.

"Це приватна ініціатива групи політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та ситуації з безпеки в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави", – пояснили в українському зовнішньополітичному відомстві, передає "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу американські дипломати і експерти заявили, що деякі з кроків, запропонованих в плані, резонують з ідеями, висунутими російською стороною. Відзначається, що оприлюднений документ описує вирішення проблеми в "дружніх Кремлю термінах, можливо, щоб переконати членів російської еліти підписати".

З ключовими позиціями документа можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина), а також відповів на питання журналістів. Він зробив гучні заяви про війну на Донбасі, вибори і президентства. OBOZREVATEL вів пряму трансляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео закулісної підготовки Зеленського перед виступом в Мюнхені.

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