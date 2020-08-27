На Саакашвілі після приїзду чекає в'язниця, – глава Мін'юсту Грузії

Якщо Саакашвілі повернеться до Грузії, його відразу затримають і відправлять до в'язниці.

Якщо колишній президент Грузії, голова виконкому Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі повернеться на батьківщину, його затримають прямо на кордоні.

Як повідомило Ехо Кавказу, про це заявила міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані. За її словами, Саакашвілі перебуває в розшуку і йому винесено низку обвинувальних вироків.

Вона повідомила, що чула відеозапис Саакашвілі, в якому він звернувся до грузинського народу.

"Звичайно, ми вітаємо, якщо Міхеїл Саакашвілі знайде в собі сили і прибуде до Грузії, прямо на кордоні на нього чекає процедура затримання та, звичайно, грузинська в'язниця, оскільки він перебуває в розшуку і йому винесено низку обвинувальних вироків, які можуть бути переглянуті, поки він перебуватиме у в'язниці", – заявила Цулукіані.

Міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані пригрозила затримати Саакашвілі на кордоні (Ехо Кавказу)

У Грузії в кінці жовтня відбудуться парламентські вибори, що, за інформацією деяких ЗМІ, і є причиною бажання Саакашвілі повернутися на батьківщину.

У Грузії експрезиденту країни пред'явлено звинувачення за чотирма кримінальними справами. Саакашвілі проходить обвинуваченим у справі про вбивство банкіра Сандро Гиргвліані, у справі про жорстоке побиття грузинського депутата Валерія Гелашвілі і у справі про захоплення опозиційної телекомпанії "Імеді". Крім того, йому інкримінується розтрата державних коштів на особисті потреби в особливо великих розмірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Незважаючи на те, що там на нього зареєстрували кілька кримінальних проваджень.

Саакашвілі вирішив покинути країну й повернутися до Грузії нібито через майбутні парламентські перегони.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся