"На паркані х*й написано!" Ківа сказився через ганьбу в прямому ефірі

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива втратив самовладання, коментуючи свою безглузду заяву в прямому ефірі.

В кінці серпня політик заявив, що буде боротися проти України і її народу, а журналістка Яніна Соколова спробувала з'ясувати, що саме він мав на увазі.

Під час телефонного дзвінка Кива занервував, але наполягав на тому, що не робив такої заяви.

"Ви що з ідіотом розмовляєте? Не треба думати, що хтось ідіот. Я не збираюся марення божевільного коментувати. На паркані "х*й" написано, але на нього баби не стрибають. Коментувати маячню я не збираюся", - заявив нардеп.

"Це як з г*вна кулю зліпити. Не треба аналізувати будинки розпусти. Якщо аналізувати кожну жовту історію, то можна отримати..." - додав Кива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розлючений Кива влаштував в прямому ефірі переполох через Томосу ПЦУ.

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