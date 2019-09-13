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14 вересня • оновлено в 02:19
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"На паркані х*й написано!" Ківа сказився через ганьбу в прямому ефірі

2.3т Читати матеріал російською

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива втратив самовладання, коментуючи свою безглузду заяву в прямому ефірі.

В кінці серпня політик заявив, що буде боротися проти України і її народу, а журналістка Яніна Соколова спробувала з'ясувати, що саме він мав на увазі.

Під час телефонного дзвінка Кива занервував, але наполягав на тому, що не робив такої заяви.

"Ви що з ідіотом розмовляєте? Не треба думати, що хтось ідіот. Я не збираюся марення божевільного коментувати. На паркані "х*й" написано, але на нього баби не стрибають. Коментувати маячню я не збираюся", - заявив нардеп.

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"Це як з г*вна кулю зліпити. Не треба аналізувати будинки розпусти. Якщо аналізувати кожну жовту історію, то можна отримати..." - додав Кива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розлючений Кива влаштував в прямому ефірі переполох через Томосу ПЦУ.

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Особи
Ілля Ківа Яніна Соколова
Місце
Україна
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Обоз знаменит своими тупыми статьюшками - но это просто шедевр …. обозники хорош уж давить народ своей тупостью - хоть раз попробуйте сразить его своим интеллектом … хотя о чем это я ...
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