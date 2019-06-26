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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

На окрузі Палиці ''Слуга народу'' висунула технічного кандидата

1.3тЧитати матеріал російською

У Волинській області пропрезидентська партія "Слуга народу" на окрузі голови обласної ради і соратника олігарха Ігоря Коломойського Ігоря Палиці виставила технічного кандидата.

Як зазначено на сайті Центральної виборчої комісії, Ігор Палиця балотується до парламенту за 22-м мажоритарним округом у Луцьку. При цьому його головним опонентом від президентської партії буде маловідомий лікар-флеболог Сергій Пісачук.

З офіційної біографії на сайті партії зазначено, що Пісачук народився 21 березня 1976 року у смт Шацьк, Волинської області.

"Закінчив Ковельське медичне училище, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького та інтернатуру за загальною хірургією у Волинській обласній клінічній лікарні. Лікар-флеболог Центру хірургії ока проф. Загурського. Брав участь у Революції Гідності, активний учасник заходів із розвитку міста Луцька", — йдеться у повідомленні.

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При цьому у відкритому доступі немає публікацій про будь-яку діяльність Сергія Пісачука у Луцьку. Його сторінка у Facebook теж не особливо активна. У профілі Сергій рекламує процедуру лазерного лікування варикозу.

Волинський регіон — один із базових для "Слуги народу", адже, за підсумками другого туру президентських виборів, Володимир Зеленський отримав підтримку понад 60% жителів області.

Профіль кандидата на сайті партії

Профіль кандидата на сайті партії

Сергій Пісачук

Сергій Пісачук

Facebook

При цьому його основним опонентом партії є не рядовий кандидат, а впливовий чиновник — голова обласної ради Ігор Палиця. Його пов'язують тривалі дружні і бізнес-відносини з Ігорем Коломойським. Палиця очолює низку компаній дніпропетровського бізнесмена — "Укрнафта", "Нафтохімік Прикарпаття" та інші.

Профіль Ігоря Палиці на сайті ЦВК

Профіль Ігоря Палиці на сайті ЦВК

Ігор Палиця

Ігор Палиця

А олігарха вже давно асоціюють із найближчим оточенням нинішнього президента Володимира Зеленського, що могло вплинути на реєстрацію на окрузі Палиці відверто слабкого кандидата.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Ігор КоломойськийВолодимир ЗеленськийІгор Палиця
Місце
УкраїнаЛуцьк
Тег
Выборы 2019
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