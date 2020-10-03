На Одещині СБУ викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчкому

На Одещині Служба безпеки України викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчої комісії в інтересах однієї з політичних сил.

Про це повідомила пресслужба відомства в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що організатор підкупу — начальник одного з управлінь Подільської міськради, депутат ради міста.

За винагороду він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політсили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії.

Дії депутата координував один із керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим нардепом. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.

Крім того, у середу, 30 вересня, СБУ блокувала нелегальну розробку природних надр у Біляївському районі Одеської області.

Оперативники встановили, що місцеве підприємство видобувало породу вапняку попри закінчення дії спецдозволів та ліцензій на користування надрами. Приблизно 1,5 року "ділки" незаконно видобували вапняк під виглядом вибору залишкових запасів родовища та продавали його приватним особам. За цей період зловмисники видобули копалин на майже 2 млн грн.

У цей же день на Одещині СБУ виявила партію контрабандних цигарок на понад 700 тисяч гривень.

Співробітники СБУ отримали інформацію про нелегальне переміщення тютюнових виробів із закордону. Під час огляду мікроавтобусу на одному із автозаправних комплексів поблизу Одеси правоохоронці виявили 45 тисяч пачок цигарок іноземного виробництва. Продукція без супровідних документів і марок акцизного збору знаходилась у багажному відділені.

Партію цигарок переправили через кордон для перепродажу.