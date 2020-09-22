На коронавірус захворів ще один "Слуга народу": названо ім'я

На коронавирусну інфекцією захворів ще один народний депутат від "Слуги народу" – Анатолій Драбовський.

Про це повідомив в Telegram народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

"На COVID-19 захворів депутат Анатолій Драбовський, Слуга народу", – написав Гончаренко.

Про стан хворого народного депутата поки нічого невідомо.

Нардеп був присутній на засіданні Верховної Ради 18 вересня.

Анатолій Драбовський обраний народним депутатом за одномандатним виборчим округом №12 у Вінницькій області. Суб'єкт висування – партія "Слуга народу". На момент обрання був ректором Вінницького кооперативного інституту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у провладній парламентській фракції "Слуга народу" нібито виявлений спалах інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець, посилаючись на обізнаних інформаторів.