На коронавірус захворів ще один "Слуга народу": названо ім'я

На початку вересня повідомлялося про спалах COVID-19 в фракції "Слуга народу" у Верховній Раді
Останнім про захворювання на коронавріус в "Слузі народу" повідомив 17 вересня нардеп Сергій Нагорняк
Його колега Анатолій Драбовський був присутній на засіданні ВР 18 вересня
На коронавирусну інфекцією захворів ще один народний депутат від "Слуги народу" – Анатолій Драбовський.
Про це повідомив в Telegram народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
"На COVID-19 захворів депутат Анатолій Драбовський, Слуга народу", – написав Гончаренко.
Про стан хворого народного депутата поки нічого невідомо.
Нардеп був присутній на засіданні Верховної Ради 18 вересня.
Анатолій Драбовський обраний народним депутатом за одномандатним виборчим округом №12 у Вінницькій області. Суб'єкт висування – партія "Слуга народу". На момент обрання був ректором Вінницького кооперативного інституту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у провладній парламентській фракції "Слуга народу" нібито виявлений спалах інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець, посилаючись на обізнаних інформаторів.