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22 квітня • оновлено в 23:47
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"На колінах не стояв": Зеленський оцінив першу зустріч з Путіним в Парижі

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори з главою РФ Володимиром Путіним в "нормандському форматі" не стали здачею національних інтересів.

В інтерв'ю для фільму "Рік президента Зеленського", який вийшов в ефір 22 квітня, він нагадав, як його звинувачували в "капітуляції", але ці слова не відповідають дійсності.

"Ніхто країну ж не здав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили... На колінах я буду стояти... Нічого цього не зроблено", – сказав президент.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

колаж

Зеленський відзначив важливість продовження діалогу після зустрічі 9 грудня минулого року.

"Не обірвався цей діалог, тому що після таких зустрічей люди можуть знову заморозити свої відносини на кілька років, і тоді не буде ніякого прогресу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський напередодні висловив упевненість в завершенні війни на Донбасі до кінця свого президентського терміну.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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