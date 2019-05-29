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/Політика

"На Київ!" Опубліковано відео Саакашвілі з аеропорту в Варшаві

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Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі вирушив з варшавського аеропорту в Україну.

Відео з повітряної гавані екс-глава Одеської області опублікував на своїй сторінці в Facebook в середу, 29 травня.

Саакашвілі прибув в аеропорт з діловому костюмі з невеликою сумкою і валізою. З ним не було помічено охорони або групи супроводу. У залі аеропорту його проводжали прихильники, які спілкувалися і фотографувалися з ним. Після політик попрямував на посадку літака.

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Відзначимо, що раніше отримав посвідчення особи на повернення в Україну.

"Прекрасний консул України видала мені в посольстві у Варшаві при собі посвідчення особи на повернення України! А зараз в аеропорт і до Києва!" – написав він у Facebook.

Міхеїл Саакашвілі в Польщі

Міхеїл Саакашвілі в Польщі

Facebook

Документи Міхеїла Саакашвілі

Документи Міхеїла Саакашвілі

Facebook

Документи Міхеїла Саакашвілі

Документи Міхеїла Саакашвілі

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський повернув лідеру руху "Рух Нових сил", третьому президентові Грузії і екс-голови Одеської обладміністрації Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

При цьому партія президента Зеленського "Слуга народу " не має наміру брати в свій склад Саакашвілі, якому повернули українське громадянство.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
ПольщаВаршава
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