"На Київ!" Опубліковано відео Саакашвілі з аеропорту в Варшаві

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі вирушив з варшавського аеропорту в Україну.

Відео з повітряної гавані екс-глава Одеської області опублікував на своїй сторінці в Facebook в середу, 29 травня.

Саакашвілі прибув в аеропорт з діловому костюмі з невеликою сумкою і валізою. З ним не було помічено охорони або групи супроводу. У залі аеропорту його проводжали прихильники, які спілкувалися і фотографувалися з ним. Після політик попрямував на посадку літака.

Відзначимо, що раніше отримав посвідчення особи на повернення в Україну.

"Прекрасний консул України видала мені в посольстві у Варшаві при собі посвідчення особи на повернення України! А зараз в аеропорт і до Києва!" – написав він у Facebook.

Міхеїл Саакашвілі в Польщі Facebook

Документи Міхеїла Саакашвілі Facebook

Документи Міхеїла Саакашвілі Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський повернув лідеру руху "Рух Нових сил", третьому президентові Грузії і екс-голови Одеської обладміністрації Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

При цьому партія президента Зеленського "Слуга народу " не має наміру брати в свій склад Саакашвілі, якому повернули українське громадянство.

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