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"На ф*га вам політика?" Добкін просив милостиню на вулиці. Відеофакт

2.3тЧитати матеріал російською

Народний депутат України з фракції Опозиційного блоку Михайло Добкін зіграв на губній гармошці в Нідерландах, збираючи гроші у перехожих.

Відповідне відео політик опублікував на своїй сторінці в Twitter. "Талант, він ніде не пропаде!" — написав у пості Добкін.

Він влаштував вуличний виступ у компанії українського телеведучого Олексія Дівєєва-Церковного та російського актора Максима Лагашкіна. Компанія поклала кофр для гітари на асфальт, а перехожі кидали туди гроші.

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"На ф*га вам політика?" Добкін просив милостиню на вулиці. Відеофакт

Скрін відео

"На ф*га вам політика?" Добкін просив милостиню на вулиці. Відеофакт

Скрін відео

"Якось по-дебільному, Міша", "Виявляється, можна-таки заробляти чесно і прозоро", "Щось мало подають", "На ф*га вам ця політика, у вас уже тріо створене, їдьте на Євробачення", " Так і хочеться сказати, що грошей ніхто не дасть", — пишуть користувачі мережі в коментарях.

"На ф*га вам політика?" Добкін просив милостиню на вулиці. Відеофакт
"На ф*га вам політика?" Добкін просив милостиню на вулиці. Відеофакт
"На ф*га вам політика?" Добкін просив милостиню на вулиці. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Михайло Добкін безглуздо виправдався за розглядання фото з фітнес-моделлю під час засідання в Раді.

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Особа
Михайло Добкін
Місце
Нідерланди
Теги
видеокурйоз
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
К этой новости хорошо подойдет реплика Лаврова :Дебилы бл#ть!
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