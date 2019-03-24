"На ф*га вам політика?" Добкін просив милостиню на вулиці. Відеофакт

Народний депутат України з фракції Опозиційного блоку Михайло Добкін зіграв на губній гармошці в Нідерландах, збираючи гроші у перехожих.

Відповідне відео політик опублікував на своїй сторінці в Twitter. "Талант, він ніде не пропаде!" — написав у пості Добкін.

Він влаштував вуличний виступ у компанії українського телеведучого Олексія Дівєєва-Церковного та російського актора Максима Лагашкіна. Компанія поклала кофр для гітари на асфальт, а перехожі кидали туди гроші.

Скрін відео

Скрін відео

"Якось по-дебільному, Міша", "Виявляється, можна-таки заробляти чесно і прозоро", "Щось мало подають", "На ф*га вам ця політика, у вас уже тріо створене, їдьте на Євробачення", " Так і хочеться сказати, що грошей ніхто не дасть", — пишуть користувачі мережі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Михайло Добкін безглуздо виправдався за розглядання фото з фітнес-моделлю під час засідання в Раді.

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