На екстреному засіданні ТКГ домовилися про режим тиші на Донбасі

На екстреному засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яке відбулося 30 жовтня, сторони домовилися дотримуватися режиму тиші.

Про це повідомили на сторінці ТКГ у Facebook. Засідання було ініційоване Україною через загибель і поранення українських військовослужбовців.

У повідомленні зазначили, що українська делегація зажадала від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню й ескалації збройного конфлікту, що має ознаки заздалегідь запланованого.

У ТКГ зазначили такі результати зустрічі:

Сторони обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків.

Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші.

Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальшим випадкам порушення вогню.

Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року.

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню.

"Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо тільки тоді, коли головний гравець, який стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися. Тому в української делегації залишається запитання: чи розуміють наші візаві всю міру своєї відповідальності через можливу ескалацію збройного конфлікту?" – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня противник чотири рази обстріляв українських військових із гранатометів біля Водяного і Шумів Донецької області.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі (ТКГ) за допомогою координаційних механізмів припинила обстріли українських позицій та ініціювала екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.