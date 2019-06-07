"На Донбасі – громадянський конфлікт": скандальний екс-регіонал підтримав Зеленського

Скандальний екс-регіонал Владислав Лук'янов знову з'явився на політичному горизонті. Спочатку про його активну діяльність повідомив блогер і журналіст Денис Казанський, який зазначив, Лук'янов брав активну участь в захопленні міськвиконкому в Харцизьку 13 квітня 2014 року разом з натовпом козаків, гопників і російських "туристів". А також підтримував "відділення" Донбасу від України.

Генпрокуратура перевіряла інформацію про участь Лук'янова в подіях в Харцизьку, але так нічого і не знайшла. Зате точно відомо, що чоловік у вересні 2014 року разом в Євгеном Мураєвим, Володимиром Олійником, Таїсією Повалій та низкою інших екс-регіоналів відвідали Державну Думу РФ.

Це вже не перший раз, коли блогери обурюються тим, що одіозний діяч з Донбасу спокійно живе в Києві. Рік тому про це писав журналіст Сергій Гришин. Він зустрів Лук'янова у готелі "Київ".

Як розповів OBOZREVATEL сам Лук'янов, він планує почати політичну діяльність, підтримує нинішнього президента Володимира Зеленського, оскільки "йому дуже імпонує його ініціативи щодо встановлення миру на Донбасі".

- Блогер Денис Казанський звинуватив вас у тому, що ви брали участь в захопленні Харцизького міськвиконкому, підтримували референдум на Донбасі...

- Читав. Я думаю подавати на нього до суду чи ні. Тому що це наклеп або свідоме спотворення інформації.

Лук'янов на мітингу Facebook Дениса Казанського

- А що ви маєте на увазі? Він же там фото надає.

- Знаєте, коли відбувалися ці події на сході України, на території мого округу, там багато людей виходило на вулицю, проходили мітинги. Хтось закликав, що потрібно все ламати. І завдання було не допустити конфліктів і провокацій, закликати людей до стриманості. Щоб не вдаватися в конфлікти, а спокійно реагувати на дії і заклики. Тому у когось була одна позиція, у когось інша.

Я ще не ухвалив для себе рішення, як реагувати на висловлювання блогера. З одно боку, якби він зі мною зв'язався, я пояснив би свою позицію. Ось ви ж дзвоніть мені з незнайомого номера, я беру і відповідаю. Беруться окремі фотографії, під них підкладається текст. Сьогодні через п'ять років доводити, що я говорив, немає ніякого сенсу. Тому що кілька разів мене перевіряли, питали. Я не хочу повертатися до всіх цих подій.

Лук'янов на мітингу Facebook Дениса Казанського

- Тобто до вас були питання від СБУ, ГПУ?

- Я не хочу повертатися до цього. Тому що для того, щоб були питання, потрібні підстави. У мене мама живе на Донбасі, я б не хотів брати активну участь в якійсь полеміці, щоб не створювати для своїх рідних проблем. Їй 78 років, вона живе там, де звикла, з рідними. Куди її зараз тягнути. Я розмовляв з нею, вона відповіла, що живу потихеньку і все. Тому я спочатку подумав якось реагувати на все це, а потім зрозумів, що не потрібно щоб не створювати проблем для близьких

- Але з боку органів були до вас питання, вас викликали, допитували?

- Я не можу і сьогодні розповідати всі взаємини з цими структурами, тому що час ще не пройшов... Якщо ти говориш, що з кимось співпрацював і комусь допомагав, то ти відразу стаєш зрадником з іншого боку, і у твоїх близьких і друзів виникають проблеми. У Донецьку проти мене відкрита кримінальна справа, але я не хочу про це говорити. І те, що моя сестра і помічники два-три місяці сиділи там за підозрою.

Лук'янов на похоронах екс-регіоналки Ірини Бережної glavcom.ua

- Чим ви зараз займаєтеся?

- Трошки бізнесом. Також у нас є громадський рух "Сусіди", він займається питаннями тарифів, комуналкою, енергозбереженням.

- Чи збираєтеся брати участь у виборах до Верховної Ради?

- Ми допомагали на минулих виборах певним кандидатам, які стали переможцями. Але я не хочу називати їх, щоб їх не звинуватили, що вони працювали зі мною. Ця була робота політтехнолога. Може, і зараз будуть так працювати.

- Це буде стосуватися опозиційних сил, може, "За життя"?

- Я для себе остаточного рішення ще не ухвалив. Зараз йдуть активні переговори, дзвонять політики. Коли хтось із кандидатів просить вас підтримати його або допомогти по округу, то для мене визначальну роль відіграють особисті якості людини, ніж політична сила. У парламент намагаються обрати чесних і порядних, а отримуємо те що отримуємо. Ось питають, "як ви проголосували за підвищення ціни на газ? Ну як, взяв і натиснув кнопку". Я сумніваюся, що такі кандидати пройдуть в цей раз. Повинні пройти ті, які якщо натискають на кнопочку, то повинні розуміти, що від цього зміниться.

- А організації "Корали", яку ви очолюєте, вдалося взяти участь у виборах до громадської ради при Київській адміністрації? Ви потрапили до ради?

- Так, за мене проголосувало більшість, 130 делегатів, від інших організацій приходили тиснули руку і говорили, що так, ми вас підтримуємо. Я пройшов до громадської ради при Київській адміністрації.

- Які ваші плани в політиці все таки? Ви будете політтехнологом?

- Безумовно, буде робота з якоюсь із політичних команд, робота з проектами в галузі засобів масової інформації. Швидше в соціальних проектах візьму участь.

- Самі балотуватися збираєтеся?

- Я остаточного рішення ще не ухвалив. Я особливо не думав, але після таких заяв мені здається, що потрібно йти до людей і з людьми розмовляти.

- Ви по мажоритарці підете або в списку?

- На цьому тижні закінчується висування від партій. Тому залишається можливість висуватися або по мажоритарці, або підтримувати політичну команду. Я був активним членом "Партії регіонів". І логічно підтримувати ту команду, в якій ти був. З іншого боку, якщо в команді через розлад між лідерами співпраця не виходить, тоді потрібно працювати з іншими політичними силами. З тими, з ким складаються стосунки, ситуативні або їх програма містить пункти про економічне відродження, про припинення "громадянського конфлікту" на Донбасі.

- Це ви говорите про партію "За життя"?

- Сьогодні практично всі декларують припинення війни, починаючи від Порошенка. За війну сьогодні ніхто не ратує. Всі за мир. Питання хто це зможе зробити реально? Припустимо переговори в Мінську, це крок до миру чи ні? Ніби як крок. Але важливо, щоб вийшов результат. Вийде результат, можна підтримувати і команду чинного президента. Тому що для мене важливо, хто зможе припинити війну і об'єднає Україну. Якщо Зеленський, тоді треба підтримувати Зеленського. Тому що всі говорять, а підтримувати треба того, хто зможе це зробити.

- Ви збираєтеся підтримувати Зеленського?

- Так, я був би не проти підтримати Зеленського. Але головна умова, що він дійсно припинить конфлікт і об'єднає країну.

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