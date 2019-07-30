На Чернігівщині в окрузі 210 на 33 дільницях перерахують результати

На Чернігівщині в окрузі 210, що включає місто Прилуки, Прилуцький, Козелецький і Бобровицький райони, за результатами розгляду справи за позовом кандидата у народні депутати Бориса Приходька відбудеться перерахунок голосів на позачергових виборах у Верховну Раду України.

Відповідне рішення 30 липня ухвалив Чернігівський окружний адміністративний суд, повідомив адвокат Микола Торбєєв.

За його словами, під час судового засідання встановлено низку грубих порушень під час проведення підсумкового засідання окружної виборчої комісії.

Зокрема, була виявлена наявність 112 невідомих зайвих бюлетенів, що були відмічені у підсумковому протоколі ОВК і який був затверджений підписами голови, заступника, секретаря та всіх членів комісії. Голова ОВК Оксана Соколовська не змогла пояснити, де взялися ці бюлетені та де вони обліковуються.

"На частині з 33 дільниць виявлені порушення при транспортуванні та збереженні виборчої документації. Щодо інших дільниць невідомо, як саме встановлювались результати. Є розбіжності між протоколами ДВК та підсумковим протоколом ОВК. Голова не змогла пояснити, звідки вони взялися. Це породжує сумніви у законному встановлені результатів виборів", –зауважив Торбєєв.

Крім того, було встановлено порушення під час безперервного засідання ОВК: під час нічних перерв, які оголошувала голова ОВК Оксана Соколовська, голови ДВК їздили додому, залишаючи документацію в ОВК, що ставить під сумнів її збереженість і відсутність будь-яких сторонніх втручань у документи. Це робилося з наказу Оксани Соколовської.

Нагадаємо, 6-й Київський апеляційний суд 28 липня визнав системні порушення у діяльності ОВК 210.

Згідно з рішенням суду, встановлено:

- протиправною бездіяльність ОВК 210 щодо не складання протоколів про повторний перерахунок голосів на окремих дільницях;

- протиправні дії ОВК 210 щодо порушення процедури перерахунку голосів виборців на окремих дільницях;

- визнано протиправним та скасовано рішення ОВК 210 про визнання голосування на окремій дільниці недійсним;

- також встановлено факт систематичних порушень ОВК 210 Конституції та Закону України "Про вибори народних депутатів України".

У штабі кандидата розцінили рішення суду як крок до справедливого встановлення результатів виборів в окрузі 210.

Вибори ТСН

Під час виборів в окрузі 210 ЗМІ повідомляли про численні порушення, у тому числі і під час прийому протоколів ДВК в окружній виборчій комісії.

Зокрема, говорилося про порушення порядку ведення засідання ОВК, зокрема, системне порушення кворуму, ніхто не контролював кількість членів комісії, присутніх на засіданні.

Крім того, окружна виборча комісія зробила тривалу перерву у своїй роботі, хоча відповідно до закону, її засідання має бути безперервним. Виявлено факти неконтрольованого зберігання виборчої документації.

Крім того, у день голосування на ДВК спостерігачі кандидатів і представники Комітету виборців України фіксували порушення на дільницях. Також задокументовано втручання поліції у виборчий процес на користь одного з кандидатів і бездіяльність стосовно усіх інших. Заяви про ці факти пролунали на всеукраїнському рівні.

24 липня під стінами ОВК на знак протесту проти фальсифікацій відбувся мітинг.

Також акція протесту пройшла 25 липня під Чернігівським окружним адміністративним судом, що розглядав позовну заяву Бориса Приходька на системні порушення у діяльності ОВК. Минулого тижня Чернігівський окружний адміністративний суд не задовольнив позов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

кандидат у народні депутати Сергій Коровченко, який за результатами екзит-полів посів друге місце, погрожував членам окружної виборчої комісії. Він не бажає миритися з перемогою самовисуванця Бориса Приходька.

Приходько поскаржився на фальсифікації у підрахунку голосів на 210-му окрузі під час позачергових виборів до Верховної Ради.

У зв'язку із цим жителі міста Прилуки (Чернігівська область) зібралися на масовий мітинг під стінами окружної виборчої комісії 210-го округу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся