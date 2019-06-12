На Буковині спалахнув новий скандал довкола партії Смешка

Голова обласного відділення партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка у Чернівцях, Валентина Радчук вирішила скласти повноваження.

Про рішення вона повідомила на своїй сторінці у Facebook і пояснила причини такого кроку. Зокрема найбільше Радчук не влаштувала таємничість формування виборчого списку партії.

"З жалем повідомляю вам про призупинення поки моєї політичної діяльності. Після проведення з'їзду політичної партії "Сила і Честь" я змушена ухвалити рішення про відмову бути керівником виборчої кампанії партії у Чернівецькій області. Як і більшість співвітчизників, я щиро хочу змін у нашій країні. На президентських виборах я всіляко підтримувала і голосувала за Ігоря Смешка. Цей кандидат найбільше відповідав моїм поглядам і переконанням", — зазначила вона.

Радчук додала, що, орієнтуючись у політичних рейтингах, усвідомлювала, що шанси на його перемогу на президентських виборах вельми сумнівні. Але вона все ж хотіла підтримати саме цього кандидата, аби згуртувати навколо нього прихильників, які забезпечать йому голоси на парламентських виборах і поведуть країну до змін.

"Тому логічним було підтримувати політичну партію "Сила і Честь", яку очолює Ігор Петрович, на парламентських виборах, що я і зробила, активно долучившись до виборчої кампанії. Більше того, я погодилася очолити і була призначена керівником виборчої кампанії у Чернівецькій області. Провівши значну підготовчу роботу в області (команда штабу, приміщення, сайт, план роботи члени ОВК) ми з нетерпінням очікували появи списку кандидатів від партії за багатомандатним виборчим округом", — розповідає Радчук.

Ігор Смешко "Страна"

"Незважаючи на те, що процес формування цього списку був абсолютно таємничим і була відсутня будь-яка інформація з цього приводу, ми до останнього вірили, що на з'їзді партії пролунають прізвища дійсно нових у політиці, незаангажованих, професійних кандидатів, як і обіцялося. Мені не зрозумілі пріоритети Ігоря Смешка або його оточення (точно мені невідомо) в підборі такої "команди", але я чітко розумію, що у мене інше бачення і сприйняття честі", — додала вона.

Також Радчук наголосила, що крім перших десяти прізвищ нікому досі невідомо, хто ті люди, які включені до списку, починаючи з 11 номера. Таким чином, партія Смешка виявилася єдиною, яка не оприлюднювала на з'їзді і навіть після нього жодного прізвища після "десятки".

"Зверну увагу ще й на те, що могли бачити усі охочі: це проведення з'їзду партії, на якому "формувався список" кандидатів у народні депутати України та "висувалися кандидати" у народні депутати від партії в одномандатних виборчих округах. Ну, якщо те, як це робилося на цих зборах, і є "консервативною демократією", то я точно маю інше уявлення про цю ідеологічну течію", — резюмувала Радчук.

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