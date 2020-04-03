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3 квітня • оновлено в 20:58
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На боротьбу з коронавірусом Україна отримає $165 млн від ООН

1.8т
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Україна отримає від ООН 165 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Подробиці підтримки обговорювалися 3 квітня між прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані, радницею з питань партнерства Офісу координатора системи ООН в Україні Олесею Огризко і представником Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхтом, повідомив голова Кабміну у своєму телеграм-каналі .

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Він уточнив, що план гуманітарного реагування на пандемію в Україні передбачає мобілізацію 165 мільйонів доларів. З них 84 мільйони підуть на першочергові потреби системи охорони здоров'я країни, ще 81 мільйон спрямують на подолання соціально-економічних наслідків пандемії.

ВООЗ в свою чергу спільно з Міністерством охорони здоров'я України розробить стратегічний план реагування на пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили роль Організації в боротьбі з пандемією в світі і підтримку України.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
ООН Кабінет Міністрів України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Рассказал куда пойдут деньги - разворуют
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Шмыгаль разводит Зпленую Соплю, а рё нас, у вас разрушена система здравоохранения, на эти деньги её не восстановить, их только раскрадывать вам же и удобно, списывая на то, чего
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей, ...на то, чего нет
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вэлика побирушечна дэржава.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Бабаев Бабай, под шконку забейся, дерьмоед
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