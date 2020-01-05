На березі Оману в 5-зірковому готелі: з'явилися фото розкішного новорічного відпочинку Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на новорічні та різдвяні свята відпочиває у розкішному 5-зірковому готелі на березі Оману.

Як повідомляє "Страна", глава держави 2 січня покинув свою резиденцію "Гута" в Івано-Франківській області та вирушив до Києва. Звідти вже літаком полетів в Оман.

За інформацією журналістів, поїздка глави держави повністю конфіденційна. "Зупинилася сім'я президента в одному з найрозкішніших готелів Оману – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі)".

Глава охорони президента Максим Донець особисто відправився заздалегідь в країну для підготовки відпочинку Зеленського.

Імовірно Володимир Зеленський відпочинку зранку 5 січня

Імовірно Володимир Зеленський відпочинку зранку 5 січня Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Виходячи з інформації на сайті готелю, найдешевший номер на одну людину обійдеться в 635 доларів за ніч (зі сніданком). Для відпочинку з сім'єю потрібно заплатити понад тисячу доларів. В готелі є цілий спектр послуг – СПА, басейни та інше дозвілля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський проводить новорічні свята на українському курорті Буковель в Карпатах. У перший день року глава держави встиг покататися на лижах, під час чого був помічений українцями.

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