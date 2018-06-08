УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

МВФ видасть Аргентині 50 мільярдів доларів кредиту

61

Аргентина отримає від МВФ кредит на суму 50 мільярдів доларів на три роки. Країна за цей час повинна буде значно скоротити дефіцит бюджету.Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада Аргентини у четвер, 7 червня, домовилися про виділення країні кредиту в 50 мільярдів доларів на три роки. Аргентина отримає 15 мільярдів доларів "негайної виплати", пише інформагенція AFP.

Влада Аргентини взяла на себе зобов'язання врівноважити економіку країни до 2020 року, а в поточному році скоротити дефіцит бюджету з запланованих 3,2 до 2,7 відсотка ВВП. Глава МВФ Крістін Лагард написала у Twitter, що план, погоджений між Фондом та владою Аргентини "посилить економіку на користь усіх аргентинців".

За попередніми оцінками, аргентинський песо в травні втратив близько 25 відсотків вартості до долара на тлі інфляції та прогнозів щодо зниження врожаю сої, що є одним з головних експортних товарів країни, через посуху. Антикризові заходи Центрального банку Аргентини тоді не допомогли, а призвели до втрати 10 мільярдів доларів валютних резервів.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги