Очень надеюсь, что увольнение наиболее вредительского министра финансов Украины за всю ее независимую историю (да, именно так: хуже не только Яресько, но даже и Азарова) покажет чиновникам Международного валютного фонда, что с Украиной нужно договариваться, а не пытаться ею управлять снаружи через ручного министра, не защищающего свою страну, а лишь оглашающего волю хозяина и сеющего интриги в ущерб собственному государству.

Министр открыто игнорировал Раду, его исполнительный орган исполнял волю кредитора, но не Украины, саботируя не только любую полезную инициативу, но и вообще свою работу, от которой всячески уклонялся по всем вопросам, кроме тех, что ставил МВФ.

Надеюсь, что увольнение холуя шантажистов будет воспринято адекватно и знаменует начало перехода к равноправию в отношениях без диктата тех, кто на иглу подсадил, над теми, кто на ней оказался. Пусть слова ДЕФОЛТ боятся кредиторы. Мы не рабы, рабы не мы.

Новини Украине необходима Зона

Рабы немы, а Украина, как выяснилось, таки говорящая. Вот с ней и нужно разговаривать — и не выбирать столь неудачных посредников.

Мы защищаем Цивилизацию от Орды, и не нужно на нас давить откуда не надо.

Украине нужны не наркоподачки, а нормальный налоговый климат и инвестиции. НаркоМВФ ничего этого дать не может.