Очень надеюсь, что увольнение наиболее вредительского министра финансов Украины за всю ее независимую историю (да, именно так: хуже не только Яресько, но даже и Азарова) покажет чиновникам Международного валютного фонда, что с Украиной нужно договариваться, а не пытаться ею управлять снаружи через ручного министра, не защищающего свою страну, а лишь оглашающего волю хозяина и сеющего интриги в ущерб собственному государству.
Министр открыто игнорировал Раду, его исполнительный орган исполнял волю кредитора, но не Украины, саботируя не только любую полезную инициативу, но и вообще свою работу, от которой всячески уклонялся по всем вопросам, кроме тех, что ставил МВФ.
Надеюсь, что увольнение холуя шантажистов будет воспринято адекватно и знаменует начало перехода к равноправию в отношениях без диктата тех, кто на иглу подсадил, над теми, кто на ней оказался. Пусть слова ДЕФОЛТ боятся кредиторы. Мы не рабы, рабы не мы.
Рабы немы, а Украина, как выяснилось, таки говорящая. Вот с ней и нужно разговаривать — и не выбирать столь неудачных посредников.
Мы защищаем Цивилизацию от Орды, и не нужно на нас давить откуда не надо.
Украине нужны не наркоподачки, а нормальный налоговый климат и инвестиции. НаркоМВФ ничего этого дать не может.
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