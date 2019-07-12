Можуть скасувати? У Зеленського зробили різку заяву про Виборчий кодекс

В Офісі президента України проаналізують Виборчий кодекс, затверджений парламентом, але вже говорять про порушення регламенту Верховної Ради України під час його ухвалення.

Зокрема, таку заяву зробив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Чи буде він підписаний? Безумовно, ми проаналізуємо. Тому що вже зараз бачимо порушення регламенту під час ухвалення. Ми вже зараз бачимо, що те, що називали справою честі цієї Верховної Ради, перетворилося в велику ганьбу", – підкреслив він.

В Україні ухвалили новий Виборчий кодекс "Прямий"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 11 липня Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс. Згідно з документом, голосування за відкритими списками набуде чинності в 2023 році.

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