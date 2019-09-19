"Може програти війну": Зеленського попередили про загрозу "формули Штайнмаєра"

Президент України Володимир Зеленський може програти війну на Донбасі, якщо піде на поводу Росії, погодившись на "формулу Штайнмаєра".

Про це у блозі на "Крим Реалії" написав український журналіст Павло Казарін. Він зазначив, що Кремль погодився на зустріч у "нормандському форматі" лише після письмової згоди Києва на "формулу Штайнмаєра".

"Все, що ми спостерігаємо, – це російський сценарій виконання "Мінська". Відповідальність за який нова українська влада, до того ж, намагається перекласти на своїх попередників. При цьому Володимир Зеленський вголос заявляє про те, що ніякі вибори на Донбасі до виведення військ неможливі. Але що може бути гарантією того, що ці слова не залишаться просто словами?" – пише журналіст.

Казарін зазначає, що якщо в Україні минула влада прагнула дружити з Європою проти Москви, то нова охоче йде на те, щоб Москва і Європа почали дружити проти Києва.

"Я можу зрозуміти, навіщо це Москві. Тому що імперія, колонії і фантомні болі. Я можу зрозуміти, навіщо це Європі. Тому що ринки, витрати і торгівля. Але я ніяк не можу зрозуміти, навіщо це Україні. Володимир Зеленський може бути впевнений, що він увійде в історію як людина, яка завершила війну. Але він може увійти у неї як людина, яка її програла", – підсумував він.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Казарін розповів, що президенту України Володимиру Зеленському, щоб перемогти у війні з Росією, треба ухвалювати непопулярні рішення.

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