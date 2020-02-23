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24 лютого • оновлено в 00:48
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Може потрапити з Європи: Гончарук зробив тривожну заяву щодо коронавірусу в Україні

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До України може просочитися коронавірус разом з пасажирами, які летять з Європи.

Таку заяву 23 лютого зробив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Україна 24" на тлі спалаху небезпечного захворювання в Італії, міста якої закрито на карантин (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Таке може бути. Ніхто не може виключити, що випадково з пасажиром, який летить з пересадками, вірус не може потрапити до України", – сказав Гончарук.

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За його словами, ризик потрапляння коронавірусу до України зберігається, особливо з Китаю та інших азіатських країн. Проте для таких ситуацій працює урядовий штаб.

Гончарук про коронавіруси

Гончарук про коронавіруси

Також Гончарук розповів, що по відношенню до людей із рейсів, які становлять ризик поширення COVID-19, вживаються додаткові процедури контролю.

"Уряд та Україна загалом – мобілізовані. Наші служби, які відповідають за те, щоб цей вірус не потрапив на територію України – скоординовані, розуміють, що потрібно робити. Стосовно ризикованих рейсів існує додаткова процедура контролю. Фактично, по прибуттю літака здійснюється контроль температури тіла. У разі виникнення підозри на можливий прояв цього захворювання, з людиною встановлюється особливий контакт, тобто ми дивимося, наскільки вірогідною є можливість хвороби, спостерігаємо, стежимо за цією людиною", – пояснив прем'єр.

Він зазначив, що вже було кілька подібних випадків, але наявність вірусу у пасажирів не підтвердилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що через побоювання поширення коронавируса в Україні Рада національної безпеки звернувся до Кабміну з вимогою відновити роботу санепідемслужби.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Видели мы координацию)забрали раз из Китая (хотя большой вопрос правильно ли т.к. США например с лайнера только больных забрало потенциально здоровых американцев не забрали почему то)так воз раз забрали так даже поселить на карантин не можете по людски что бы все тихо было и без скандалов,можно подумать вы за два дня только узнали что будет рейс и не могли подготовиться
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
О, не пуганный идиот - начал пугаться, прогресс однако.
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