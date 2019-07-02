"Мова – сильна зброя!" Вакарчук відповів команді Зеленського потужним відео

Лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук назвав національну ідентичність українців найсильнішою зброєю.
На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував потужне відео з Харкова, на якому сотні відвідувачів концерту співають гімн України.
"Щоб досягти перемир'я можна виводити танки... Але не можна "виводити" мову або культуру! Це призведе до капітуляції. Ми сильні, коли ми єдині", - підписав він ролик.
Святослав Вакарчук
Наша національна ідентічність - найсільніша зброя України. Щоб досягаті перемир'я можна відводіті танки ... Альо нельзя "відводіті" мову чи культуру! Це прізведе не до світу, це прізведе до капітуляції. Ми Сильні, коли ми Єдині. На відео: український Харків # Харків # УкраїнаЄдіна # Вакарчук # СВ # ТурЗмін
Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього відомий продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк різко розкритикував заяву керівника Офісу президента України Андрія Богдана щодо референдуму з російської мови на Донбасі.
Нагадаємо, керівник Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.
Пізніше ідеолог політичної сили і представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що озвучена Богданом ініціатива є виключно його суб'єктивною думкою.
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