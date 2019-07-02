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"Мова – сильна зброя!" Вакарчук відповів команді Зеленського потужним відео

2.4тЧитати матеріал російською

Лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук назвав національну ідентичність українців найсильнішою зброєю.

На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував потужне відео з Харкова, на якому сотні відвідувачів концерту співають гімн України.

"Щоб досягти перемир'я можна виводити танки... Але не можна "виводити" мову або культуру! Це призведе до капітуляції. Ми сильні, коли ми єдині", - підписав він ролик.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Новини
"Вони гори звернуть!" Вакарчук назвав "єдиний спосіб" повернути Донбас і Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього відомий продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк різко розкритикував заяву керівника Офісу президента України Андрія Богдана щодо референдуму з російської мови на Донбасі.

Нагадаємо, керівник Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

Пізніше ідеолог політичної сили і представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що озвучена Богданом ініціатива є виключно його суб'єктивною думкою.

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Тема
Мовний скандал
Особи
Святослав ВакарчукВолодимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос"Партія "Слуга народу"українська мова
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Serov Oleg
Serov Oleg
это даже не клоун,а шут гороховый....тупой до безобразия..
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Махно Володимир
Махно Володимир
Вот кого нужно было в президенты брать! а не карлика прокремлевского, со своей командой "сватов"!
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