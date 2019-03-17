"Москва сльозам не вірить": Порошенко пригрозив Росії "українською силою"

Президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Михайлівській площі в Києві. За словами глави держави, Путін не повірить тим, хто "встане перед ним на коліна".

"Не піддавайтеся на брехливі обіцянки небесного раю вже завтра, бо за солодким словом популістів стоїть намагання повернути все як було в 2014 році, з засиллям олігархів, їх договорняками, з відсутністю реформ, які б наближали наше членство в Європейському союзі і НАТО. Не думайте, що Путін повірить тим, хто стане на коліна й попросить царської милості. Москва сльозам не вірить, Москва рахується тільки з силою, в тому числі з української силою, – сказав Порошенко.

Петро Порошенко Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко повідомив, що в разі перемоги на майбутніх виборах почне з поновлення військової ракетної програми і переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним щодо повернення окупованих територій.

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