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"Москва сльозам не вірить": Порошенко пригрозив Росії "українською силою"

2.5тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Михайлівській площі в Києві. За словами глави держави, Путін не повірить тим, хто "встане перед ним на коліна".

"Не піддавайтеся на брехливі обіцянки небесного раю вже завтра, бо за солодким словом популістів стоїть намагання повернути все як було в 2014 році, з засиллям олігархів, їх договорняками, з відсутністю реформ, які б наближали наше членство в Європейському союзі і НАТО. Не думайте, що Путін повірить тим, хто стане на коліна й попросить царської милості. Москва сльозам не вірить, Москва рахується тільки з силою, в тому числі з української силою, – сказав Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко повідомив, що в разі перемоги на майбутніх виборах почне з поновлення військової ракетної програми і переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним щодо повернення окупованих територій.

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Особа
Петро Порошенко
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Пигин Макс
Пигин Макс
А я за то, что бы этот клоун ещё 5 лет водил скачущее стадо баранов.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Пигин Макс, а я за то щоб хуйло вас наколіностоячих козломордих бидляк з колін поставив раком🖕😂🖕
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0
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Москалі наколінахстоячі. Запасайтесь лишніми калісонами. Щоб могли обісрані міняти. Коли бедете драпати в сибір.🖕😂🖕
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0
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вы слыхалы, хлопцЫ? Путин ужэ йидет здавацца, лиж бы Пэтя нэ прымэнял свойу сылу!
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1
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