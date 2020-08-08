Москаленко розповів про готовність "ЗА Майбутнє" вивести Україну з кризи

Нова політична сила - партія "ЗА Майбутнє" - зможе вивести Україну з кризи, адже об’єднує у своїх лавах професійних та досвідчених людей. Вони довели свою ефективність не словами, а діями. Про це на Відкритому форумі прихильників Київської обласної організації цієї політичної партії заявив голова Київської обласної організації ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко.

У ході форуму очільник партії Ігор Палиця наголошував на важливості принципових змін на всіх рівнях влади.

"Зараз ми намагатимемося перемогти на місцях, а потім – я переконаний – будуть дострокові вибори до Верховної Ради, тому, що цей безлад треба припиняти", – заявив він.

Палиця пояснив, що такий підхід необхідний для впровадження дієвих змін не лише на місцевому рівні, а докорінно.

"Прийняти правильні закони, які створять робочі місця, збільшать надходження податків не за рахунок їх підвищення, а в абсолютній сумі. Запустити українські підприємства, повернути назад наших заробітчан", – окреслив він цілі партії.

Зліва направо: Ярослав Москаленко, Ігор Палиця Гордон

Водночас голова Київської обласної організації ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко переконаний, що політична сила готова вивести Київщину та Україну з глибокої кризи.

"Я знаю, що нам вдасться змінити ситуацію в країні. Адже тут зібралися професійні та досвідченні люди. Люди, яких поважають. Які не на словах, а діями завоювали повагу до себе. До кожного з нас приходили різні партії і запрошували до своїх лав. Але ми тут. Тут, адже ми самі творимо цю партію. І це головне. Настав час йти і робити", – наголосив Москаленко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідер новоствореної політичної партії "ЗА Майбутнє" Ігор Палиця різко розгромив владу Зеленського за невиконання обіцянок.