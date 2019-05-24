Мосійчук раптово вийшов із Радикальної партії: що трапилося

Народний депутат Ігор Мосійчук вийшов зі складу Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це він сам повідомив у п'ятницю, 24 травня, на сторінці в Facebook.

"Це було нелегке, добре зважене рішення, яке я був змушений ухвалити. Серйозні ідеологічні розбіжності спричиняли конфлікти з окремими членами команди. Я не можу йти всупереч власним переконанням, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, незважаючи на всі розбіжності, глибоко поважаю", – написав він.

Ігор Мосійчук Facebook Ігоря Мосійчука

Мосійчук подякував лідеру партії Олегу Ляшку за роки співпраці. "Не маю ні підстав, ні бажання для будь-якої ворожнечі або протистояння. Іду з повагою і вдячністю, і обіцяю, що яка б не склалася ситуація в країні і політиці, ніколи не скажу поганого слова на адресу партії та її представників. Це моя данина нашому, спільно пройденому, шляху", – зазначив Мосійчук.

Ігор Мосійчук Вікіпедія

При цьому нардеп запевнив, що не збирається на відпочинок і продовжить громадську і журналістську, а можливо, і політичну діяльність.

"Зараз Україна як ніколи потребує тих, хто готовий боротися за її майбутнє. Як це буду робити я, багато в чому залежить від стану мого здоров'я. Зараз визначаюся щодо подальших дій. Як тільки ухвалю конкретне рішення – повідомлю громадськості і ЗМІ", – підсумував Мосійчук.

Вихід із партії Мосійчука підтвердив і Ляшко в ефірі телеканалу NEWSONE.

"Сьогодні (24 травня – Ред.) вранці у мене була розмова з Мосійчуком, і він заявив, що подає заяву про вихід із Радикальної партії. Я вітаю таке його рішення", – заявив лідер політсили.

За словами Ляшка, у них – різні життєві цінності. "Баба з возу – кобилі легше", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народні депутати Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошниченко, Олена Сотник і Олександр Опанасенко вирішили залишити партію "Об'єднання "Самопоміч".

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