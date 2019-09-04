"Молодий і класний!" Собчак "приміряла" Зеленського Росії

Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак розсипалася в компліментах президентові України Володимиру Зеленському.

В інтерв'ю радіо НВ Собчак заявила, що в Росії не зможе відбутися того, що в Україні. За її словами, перемога на виборах президента шоуменів Івана Урганта або Семена Слепакова - неможлива в її країні.

"Мені здається, що поки це з області фантастики. Мені не здається, що навіть в умовах демократичних виборів, у них були б більші шанси. Поки Росія досить патріархальна країна, яка шукає президента-батька, президента-царя.

Україна виявилася готова не до президента-батька і царя, а до симпатичного, до сина, або навіть бойфренда, з яким Україна готова жити-дружити. Якийсь такий молодий, класний, симпатичний президент виявився можливим. Це круто", - сказала Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також напередодні Собчак назвала українців і росіян братніми народами, але при цьому визнала незаконну анексію Криму.

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