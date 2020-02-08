Молитовний сніданок з Трампом 2020: Білий дім запросив наймолодшого учасника з України за всю історію

Національний молитовний сніданок (National Prayer Breakfast. – англ.) - щорічний захід, який проводиться з ініціативи представників протестантських кіл в обох палатах Конгресу США кожний перший четвер лютого в вашингтонському готелі Hilton.

Захід відбувся вже в 68-й раз, на ньому традиційно очікувався виступ президента США Дональда Трампа.

Щорічно молитовний сніданок збирає вузьке елітарне коло людей: політичних, релігійних та громадських діячів, що представляють більше 130 країн світу. Як правило, на молитовній трапезі присутня світова еліта: президенти різних країн, прем'єр-міністри, провідні політичні діячі, а також вершки американського політикуму – сенатори і конгресмени. Щоб поспілкуватися з чиновниками США за сніданком, представники делегацій з різних країн приїжджають до Вашингтона за кілька днів до заходу.

Молитовний сніданок з президентом США складається з серії заходів, в ході яких для учасників події організовують неформальні зустрічі. Меню сніданку - за звичаєм без вишукувань. Склад учасників з усього світу приходить туди не поїсти, а в надії завести корисні зв'язки. Протягом самого сніданку серйозних питань не вирішують, а ведуть лише світські бесіди, так головна мета події – все ж молитва.

Відзначимо, що в цьому році на Національному молитовному сніданку була, мабуть, сама незначна за чисельністю делегація від України, яка вперше не включала в себе представників офіційної влади нашої держави. Не було на заході (хоча раніше анонсувалося) і глави СБУ Івана Баканова.

У кулуарах тут же поповзли чутки, що відсутність представників української влади може бути пов'язано з певною обережністю у взаєминах з США, обумовленої недавнім скандалом з президентом Зеленським, після якого, власне і пішла процедура імпічменту і звинувачення в зловживанні владою.

Слід зазначити, що Молитовний сніданок-2020 пройшов на неймовірному підйомі. Президент США Дональд Трамп приїхав на нього переможцем. Напередодні американські сенатори більшістю голосів визнали Трампа невинним за всіма пунктами звинувачення (зловживання владою і перешкоджання розслідуванню Конгресу) в рамках слухань по процедурі імпічменту.

Марк Дубовой, Соня Кошкіна.

Приємним сюрпризом стала присутність на сніданку наймолодшого (19 років) представника української делегації за всю історію молитовних сніданків, студента третього курсу юридичного факультету Національного університету ім Т.Г. Шевченко – Марка Дубового, який, за нашою інформацією, прибув на захід на запрошення адміністрації Білого дому.

Марк і Олександр Дубові

Відомо, що незважаючи на свій юний вік Марк Дубовий працює заступником керівника в великому адвокатському об'єднанні, а також є автором ряду публікацій по темі глобалізму і стійкого розвитку, аналізує доповіді ООН, Римського клубу та інших міжнародних організацій. У своєму акаунті в соціальній мережі Facebook наймолодший делегат молитовного сніданку Марк Дубовий опублікував відповідні знімки, які підтверджують його присутність на Національному молитовному сніданку в США.

Facebook Марка Дубового

На наступний день після молитовного сніданку в тому ж готелі відбувся спільний захід української делегації і місцевої діаспори. У числі запрошених - колір Республіканської партії: сенатори Джеймс Ленкфорд (один з ключових людей в оргкомітеті National Prayer Breakfast, Оклахома) і Стів Дейнс (Монтана), конгресмени Джон Муленар (Мічиган), Роберт Едерхольт (Алабама), Луї Гомерт (Техас), Тім Волберг (Мічиган).

Відзначимо, що перший молитовний сніданок відбувся в 1953 році з ініціативи некомерційної християнської організації Fellowship Foundation і групи конгресменів. Тоді ж його вперше відвідав американський президент – Дуайт Ейзенхауер, почавши таким чином традицію для майбутніх глав Білого дому. Засновником цієї події був Авраам Верейде.

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