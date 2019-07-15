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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Молдовський сценарій!" Україну попередили щодо удару Путіна на виборах у Раду

20.7т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін може застосувати два сценарії впливу на позачергові вибори до Верховної Ради України.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін.

Так, глава Кремля може задіяти так званий "молдовський сценарій".

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"Його суть полягає в нав'язуванні Україні плану "федералізації, який до 2014 року активно просувався "Українським вибором" кума Путіна – Віктора Медведчука. Він пов'язаний із насиченням політичної арени України (особливо парламенту) політиками, які підтримують ідею автономії Донбасу в складі України з подальшою її федералізацією. Довгостроковий план, черговим етапом якого стануть місцеві вибори в 2020 році, передбачає поглиблення розколів усередині нашого суспільства за рахунок "параду автономій", а в перспективі повинен привести до втрати суверенітету або територій. Наприклад, у вигляді "сухопутного коридору" до Криму", – розповів Карін.

Журналіст додав, що також Москва націлена послабити державність України за рахунок нівелювання її зовнішньополітичних зусиль, розвалу сектора оборони та безпеки.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Найнеприємніше в цій ситуації – той випадок, якщо "молдовський сценарій" в Україні не спрацює. Тоді Кремль застосує другий сценарій – "стратегію хаотизації" ситуації в Україні. Із завданням "максимум" – спровокувати масове громадянське протистояння в Україні ("війна всіх проти всіх", чого їм вдалося добитися в Сирії, і який прямо зараз реалізовується в Грузії). А це може стати приводом для вторгнення "російських миротворців" для запобігання кровопролиття і фактичної окупації країни росіянами", – акцентував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Андрій Піонтковський передбачив наслідки виборів для України.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Путін Юрій Карін
Місце
Україна
Теги
Росія інформаційне опір
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