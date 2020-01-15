"Між ними є якась хімія!" Зеленський зібрався на нові переговори до Трампа

У Білому домі готуються до проведення чергової зустрічі американського президента Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це заявив ТСН посол України в США Володимир Єльченко. Однак наголосив, що конкретні дати поки не визначено.

За словами дипломата, українська сторона робитиме все можливе для того, аби ця зустріч стала продуктивною, а безпосередньо поїздка українського лідера до США – "насиченою не лише переговорами з Трампом".

Зеленський і Трамп

"Про терміни не йдеться. У нас бачення таке, що цей візит має бути не заради просто галочки чи якоїсь годинної зустрічі у Білому домі. Він щонайменше має призвести до підписання якихось важливих документів. Низка їх нині готується", – повідомив Єльченко.

Окрім цього, додав дипломат, поїздка Зеленського до США передбачатиме не тільки візит до Вашингтону. Наприклад, український лідер дуже зацікавлений у відвідуванні Каліфорнії.

"Також цього року у нас у планах відкриття нового генерального консульства України в Техасі, у місті Г'юстон. Все це нам треба зібрати докупи й, можливо, вдасться організувати візит саме таких трьох складових", – поділився Володимир Єльченко.

Між іншим, новий глава дипвідомства підтвердив слова свого попередника на цій посаді, мовляв, між Зеленським і Трампом склалися більше ніж просто приязні стосунки.

Єльченко розповів про можливу зустріч Зеленського з Трампом

"Він (Трамп) має дуже високу думку про президента Зеленського. Він із ним вже й декілька разів говорив, і зустрічався один раз у Нью-Йорку. Відчувається, що між ними є якась хімія. Це надихає. Бо від особистих стосунків між главами держав багато чого залежить", – наголосив Єльченко.

На його думку, у взаєминах між двома державами має бути налагоджена дієва взаємність, оскільки не лише США можуть бути корисні Україні, а й навпаки.

"Головне для нас – це показати зворотну реакцію, що ми не лише вдячні Сполученим Штатам, а й готові допомагати, коли їм потрібно. Так, наші можливості не можна порівняти, але є чимало речей, де від нас також залежать багато важливих для США питань", – підсумував Єльченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп пояснив слова про послугу під час телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським.

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