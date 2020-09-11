Між Геращенко і Верещук сталася суперечка через "польоти" з парасолькою

Між кандидаткою в мери Києва Іриною Верещук і народною депутаткою від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко сталася суперечка в прямому ефірі.

У програмі "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" Верещук відповіла на жарт про її нещодавній рекламний ролик, де вона з зеленою парасолькою "літає" над Києвом.

Коли вона виходила до мікрофона, Геращенко спитала: "Сьогодні без парасольки?".

"Ви вважаєте, що це смішно?" – відповіла їй Верещук.

Нардепка додала ствердно: "Вважаю, що так. Це ж ваш ролик".

Після цього кандидатка пояснила, що парасолька допомгла їй побачити безліч проблем Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня в мережу злили рекламний ролик, в якому Ірина Верещук "літає" над Києвом в яскравому жовтому плащі з зеленою парасолькою в руках. Після цього вона стала героєм мемів.

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