Місцеві вибори в Україні: оголошено старт виборчої кампанії

У понеділок, 25 листопада, в Україні почався процес висування кандидатів на місцевих виборах 29 грудня 2019 року.

Як повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, стартувала подача документів у територіальні виборчі комісії для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, яка триватиме до 4 грудня включно.

Водночас до 5 грудня ТВК прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів.

У ЦВК повідомили, що вже майже 22 політичні партії подали копії рішення вищого керівного органу партії про участь їхніх місцевих організацій у перших місцевих виборах разом із копією статуту партії.

Зазначимо, що список партій ще невідомий і скоро з'явиться на сайті ЦВК (розділи "Місцеві вибори", підрозділ "Призначені вибори").

Перші місцеві вибори відбудуться в шістьох об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) в чотирьох областях України (Дніпропетровська, Львівська, Сумська, Чернігівська).

Попередньо у них візьмуть участь приблизно 55,5 тисяч виборців. На вибори з бюджету витратять 1 млн 988,5 тис. грн.

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, проте на окремих територіях, можливо, і раніше.

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