Скандальна Штепа виправдала провал на виборах у Слов'янську антикампанією "мерзотників"
Обвинувачена в сепаратизмі колишня глава Слов'янська Неля Штепа емоційно відреагувала на результати місцевих виборів, заявивши, що її "зрадили і продали".
Так, за попередніми даними паралельного підрахунку голосів, Штепа займає третє місце на виборах мера Слов'янська Донецької області. На своїй сторінці у Facebook політкиня заявила, що люди, які проголосували в її користь, не продали її "ні за 30 срібників, ні за гучні фальшиві обіцянки з трибун".
"Мені хотілося б знати вас особисто, щоб залишити ваші контакти в своєму телефоні та видалити тисячі порожніх прізвищ, які заповнили в ньому пам'ять", – звернулася жінка до своїх виборців.
Крім того, Штепа написала, що проти неї нібито розгорнули проплачену кампанію. Тих, хто це зробив, скандальна політкиня назвала "мерзотниками".
"Люди, ау, а куди поділися проплачені ролики про те, яка я погана? І чому перестали телефонувати жителям Слов'янська про сланцевий газ, що нібито мною добувається? І про те, що я померла і не треба за мене голосувати. Гаразд, одні мерзотники це писали, щоб знищити мене, але ви навіщо в це вірили?
Ах, люди, люди, одне питання: вам хоч соромно, що ви мене зрадили, і не печуть гроші, за які ви мене продали?" – обурилася Штепа.
Вона також заявила, що "віддала" людям обіцяні 10 дитячих майданчиків, а могла і "повернути назад".
Нагадаємо, кандидатка на пост мера Слов'янська від "Слуги народу" Ольга Алтуніна оприлюднила попередні результати виборів глави міста. Штепа отримала 16,48% (4560 голосів). Її випереджає кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов із 30,61% і чинний мер Вадим Лях із 30,02%.
За результатами екзит-полу, Штепа могла посісти друге місце після Ляха.
Як писав OBOZREVATEL:
Про намір балотуватися Неля Штепа заявила ще в січні 2020 року.
Вона пішла на вибори від "Партії миру і розвитку".
У серпні в Слов'янську з'явилися агітаційні білборди з нею, що викликало неоднозначну реакцію в соцмережах.
Два головних конкуренти Штепи на виборах мера Слов'янська також співпрацювали з російськими найманцями "ДНР" у 2014 році, заявив блогер Денис Казанський.