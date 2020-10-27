Скандальна Штепа виправдала провал на виборах у Слов'янську антикампанією "мерзотників"

Обвинувачена в сепаратизмі колишня глава Слов'янська Неля Штепа емоційно відреагувала на результати місцевих виборів, заявивши, що її "зрадили і продали".

Так, за попередніми даними паралельного підрахунку голосів, Штепа займає третє місце на виборах мера Слов'янська Донецької області. На своїй сторінці у Facebook політкиня заявила, що люди, які проголосували в її користь, не продали її "ні за 30 срібників, ні за гучні фальшиві обіцянки з трибун".

"Мені хотілося б знати вас особисто, щоб залишити ваші контакти в своєму телефоні та видалити тисячі порожніх прізвищ, які заповнили в ньому пам'ять", – звернулася жінка до своїх виборців.

Крім того, Штепа написала, що проти неї нібито розгорнули проплачену кампанію. Тих, хто це зробив, скандальна політкиня назвала "мерзотниками".

"Люди, ау, а куди поділися проплачені ролики про те, яка я погана? І чому перестали телефонувати жителям Слов'янська про сланцевий газ, що нібито мною добувається? І про те, що я померла і не треба за мене голосувати. Гаразд, одні мерзотники це писали, щоб знищити мене, але ви навіщо в це вірили?

Ах, люди, люди, одне питання: вам хоч соромно, що ви мене зрадили, і не печуть гроші, за які ви мене продали?" – обурилася Штепа.

Вона також заявила, що "віддала" людям обіцяні 10 дитячих майданчиків, а могла і "повернути назад".

Нагадаємо, кандидатка на пост мера Слов'янська від "Слуги народу" Ольга Алтуніна оприлюднила попередні результати виборів глави міста. Штепа отримала 16,48% (4560 голосів). Її випереджає кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов із 30,61% і чинний мер Вадим Лях із 30,02%.

За результатами екзит-полу, Штепа могла посісти друге місце після Ляха.

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