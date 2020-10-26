"Слуга народу" та "ЄС" нав'язали боротьбу за владу в Рівному: дані екзитполів

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
2,6 т.

  • Попередньо, жоден із кандидатів у мери не набрав більше 50% голосів

  • Це означає, що в місті можливий другий тур виборів

У Рівному пройшли місцеві вибори

У Рівному до другого туру виборів мера можуть пройти Віктор Шакірзян ("Рівне разом"), а також Віталій Коваль ("Слуга народу") або Олександр Третяк ("Європейська солідарність").

Такі дані оприлюднені за результатами двох екзитполів – на замовлення телеканалів "Сфера ТВ" та ITV.

У рамках опитування "Сфера ТВ" опитали 1784 виборців. Повідомляється, що лідери голосування такі:

  • Віктор Шакірзян – 18,61%;

  • Віталій Коваль – 18,05%;

  • Олександр Третяк – 15,41%;

  • Олег Осуховський – 8,30%.

Вибори мера Рівного
Вибори мера Рівного
Вибори мера Рівного
Вибори мера Рівного

Згідно з опитуванням від ITV, Шакірзян отримує 21,3%, а Коваль і Третяк – 15,8%.

Екзитпол

Що стосується виборів до міськради, то екзитпол від "Сфера ТВ" показав такий розподіл голосів:

  • "Європейська солідарність" – 20,10%;

  • "Слуга народу" – 18,98%;

  • "Рівне Разом" – 10,50%;

  • "Голос" – 9,26%;

  • "За майбутнє" – 7,30%;

  • ВО "Свобода" – 6,91%;

  • ВО "Батьківщина" – 6,18%

  • "Сила і честь" – 5,73%.

Вибори до міськради Рівного
Вибори до міськради Рівного
Вибори до міськради Рівного

Дані ITV щодо виборів депутатів Рівненської міської ради:

  • "Європейська солідарність" – 18,6%;

  • "Слуга народу" – 18,3%;

  • "Рівне Разом" – 13,1%;

  • ВО "Свобода" – 7,7%;

  • "Голос" – 7,6%;

  • "Сила і честь" – 6,7%;

  • ВО "Батьківщина" – 6,6%;

  • "За майбутнє" – 6,4%.

Результати опитування щодо виборів до міськради

Як писав OBOZREVATEL, на місцевих виборах-2020 було зафіксовано безліч порушень – вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, були спроби масового підкупу виборців, бюлетені виносили з ДВК.

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