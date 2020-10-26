"Слуга народу" та "ЄС" нав'язали боротьбу за владу в Рівному: дані екзитполів

У Рівному до другого туру виборів мера можуть пройти Віктор Шакірзян ("Рівне разом"), а також Віталій Коваль ("Слуга народу") або Олександр Третяк ("Європейська солідарність").

Такі дані оприлюднені за результатами двох екзитполів – на замовлення телеканалів "Сфера ТВ" та ITV.

У рамках опитування "Сфера ТВ" опитали 1784 виборців. Повідомляється, що лідери голосування такі:

Віктор Шакірзян – 18,61%;

Віталій Коваль – 18,05%;

Олександр Третяк – 15,41%;

Олег Осуховський – 8,30%.

Згідно з опитуванням від ITV, Шакірзян отримує 21,3%, а Коваль і Третяк – 15,8%.

Що стосується виборів до міськради, то екзитпол від "Сфера ТВ" показав такий розподіл голосів:

"Європейська солідарність" – 20,10%;

"Слуга народу" – 18,98%;

"Рівне Разом" – 10,50%;

"Голос" – 9,26%;

"За майбутнє" – 7,30%;

ВО "Свобода" – 6,91%;

ВО "Батьківщина" – 6,18%

"Сила і честь" – 5,73%.

Дані ITV щодо виборів депутатів Рівненської міської ради:

"Європейська солідарність" – 18,6%;

"Слуга народу" – 18,3%;

"Рівне Разом" – 13,1%;

ВО "Свобода" – 7,7%;

"Голос" – 7,6%;

"Сила і честь" – 6,7%;

ВО "Батьківщина" – 6,6%;

"За майбутнє" – 6,4%.

Як писав OBOZREVATEL, на місцевих виборах-2020 було зафіксовано безліч порушень – вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, були спроби масового підкупу виборців, бюлетені виносили з ДВК.