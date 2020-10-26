"Слуга народу" та "ЄС" нав'язали боротьбу за владу в Рівному: дані екзитполів
Попередньо, жоден із кандидатів у мери не набрав більше 50% голосів
Це означає, що в місті можливий другий тур виборів
У Рівному до другого туру виборів мера можуть пройти Віктор Шакірзян ("Рівне разом"), а також Віталій Коваль ("Слуга народу") або Олександр Третяк ("Європейська солідарність").
Такі дані оприлюднені за результатами двох екзитполів – на замовлення телеканалів "Сфера ТВ" та ITV.
У рамках опитування "Сфера ТВ" опитали 1784 виборців. Повідомляється, що лідери голосування такі:
Віктор Шакірзян – 18,61%;
Віталій Коваль – 18,05%;
Олександр Третяк – 15,41%;
Олег Осуховський – 8,30%.
Згідно з опитуванням від ITV, Шакірзян отримує 21,3%, а Коваль і Третяк – 15,8%.
Що стосується виборів до міськради, то екзитпол від "Сфера ТВ" показав такий розподіл голосів:
"Європейська солідарність" – 20,10%;
"Слуга народу" – 18,98%;
"Рівне Разом" – 10,50%;
"Голос" – 9,26%;
"За майбутнє" – 7,30%;
ВО "Свобода" – 6,91%;
ВО "Батьківщина" – 6,18%
"Сила і честь" – 5,73%.
Дані ITV щодо виборів депутатів Рівненської міської ради:
"Європейська солідарність" – 18,6%;
"Слуга народу" – 18,3%;
"Рівне Разом" – 13,1%;
ВО "Свобода" – 7,7%;
"Голос" – 7,6%;
"Сила і честь" – 6,7%;
ВО "Батьківщина" – 6,6%;
"За майбутнє" – 6,4%.
Як писав OBOZREVATEL, на місцевих виборах-2020 було зафіксовано безліч порушень – вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, були спроби масового підкупу виборців, бюлетені виносили з ДВК.