Місцеві вибори є найкращою соціологією: експертка прокоментувала перемогу "Слуги народу" та "Батьківщини"

Офіційні дані ЦВК засвідчили, що найпопулярнішими партіями країни сьогодні є "Слуга народу" Володимира Зеленського та "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Саме вони завели до рад різних рівнів найбільшу кількість депутатів і можуть вважати себе переможцями місцевих виборів.

Про це на пресконференції в Києві заявила політична експертка Олександра Решмеділова, передає РБК.

За її словами, Центральна виборча комісія своєю заявою поставила крапку у нескінченних спекуляціях навколо результатів голосування, яке відбулося 25-го жовтня.

"Засилля суперечливих екзит-полів та маніпуляції окремих політиків щодо своїх "здобутків" ввели суспільство в оману. Дані ЦВК зняли інтригу у питанні переможців місцевих виборів", – наголосила експертка.

Решмеділова нагадала, що на місцевих виборах в Україні обирали 43 тисячі депутатів різних рівнів, і саме за числом отриманих мандатів варто робити висновки щодо реальних рейтингів головних гравців та ефективності їхніх кампаній.

Нагадаємо, за офіційними даними ЦВК, кращі результати на місцевих виборах продемонстрували президентська партія та команда Юлії Тимошенко. "Слуга народу" набрала 17.5% голосів і отримала близько 6 тисяч мандатів. Друге місце з-поміж усіх і перше серед позавладних партій посіла "Батьківщина", що виборола 12.5%, і яку представлятимуть понад 4200 депутатів.