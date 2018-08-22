Виїхали з міста і повирішували: мер Черкас і Ко нишком "роздерибанили" бюджет

У середу, 22 серпня, члени Черкаської міської ради на нелегітимному виїзному засіданні в Каневі підтримали незаконне рішення виконкому про збільшення дохідної частини бюджету міста на 210 мільйонів гривень.

За словами секретаря Черкаської міської ради Олександра Радуцького, місто готується до боргової ями. Про це він написав у Facebook.

"Економічний колапс Черкас триває. 17.08.2018 року за дорученням (мера Олександра. - Ред.) Бондаренка виконком безпідставно підтримав збільшення дохідної частини бюджету міста на 210 млн гривень. 22.08.2018 голова бюджетної комісії Юрій Тренкін і частина депутатів підтримали на комісії рішення виконкому, додатково накинувши ще 20 млн гривень. Сума в 230 млн гривень до дерибану готова. Місто готується до боргової ями", - написав Радуцький, опублікувавши відповідний документ, на який послався мер міста.

Анатолій Бондаренко

Більше того, депутати міської ради Олександр Згіблов і Олександр Радуцький заявили, що виїзна сесія була нелегітимною. На підтвердження цього секретар міськради опублікував рішення суду, згідно з яким Бондаренко не мав права збирати депутатів.

У свою чергу, голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський зазначив, що таке рішення є кримінальним злочином.

"У Черкасах сьогодні скоєно кримінальний злочин: 23 депутати і мер із чотирьох партій, які називають себе демократами ("Батьківщина", "Самопоміч", "Свобода" і "Черкащани") провели сесію в Каневі і покликали туди опозицію. Поділили 230 млн грошей бюджету, яких немає і не буде. Агонія. Стаття 255 "організоване злочинне угрупування", - написав він у Facebook.

Згідно з оголошенням прес-служби мерії, позачергова сесія була скликана на Чернечій горі о 15:00. У свою чергу, інформація про її проведення з'явилася пізніше на 54 хвилини. Цього ж дня петиція про відставку Бондаренка набрала необхідну кількість голосів.

Крім того, 22 серпня суд відсторонив заступника Бондаренка з посади в зв'язку з підозрами в розтраті понад трьох мільйонів гривень бюджетних коштів.

"Придніпровський районний суд міста Черкаси задовольнив клопотання прокурора і відсторонив заступника міського голови з посади на час досудового розслідування", - повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

За словами директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Наталії Джуган, серйозні зміни в бюджет не можна приймати без керівника місцевого фінансування.

"Я дуже давно працюю в органах місцевого самоврядування, з 1991 року. Вважаю, що це є потурання принципам місцевого самоврядування. У мене немає слів, коментарів. Не можна приймати бюджет, тим паче серйозні зміни до нього, без присутності керівника місцевого фінансування", - розповіла вона в коментарі vikka.ua.

"Вони кажуть, що вирішували земельні питання там. Підозрюю, прихильникам Бондаренка були виділені земельні ділянки. Скоро все це побачимо серед рішень", - зазначив Згіблов.

За даними видання, на виїзному засіданні депутати також затвердили програму підтримки тролейбусників, виділили необхідні кошти для ОСББ, КП "Черкасиводоканал", "Теплокомуненерго", внесли зміни щодо фінансування галузі освіти, виділили земельні ділянки для воїнів АТО.

У свою чергу, депутат від "Самопомочі" Олексій Романов у коментарі "ІнфоМІСТ" виправдався за скликання Бондаренком тим, що це сталося в День Прапора України у зв'язку зі складною ситуацією в місті.

Виїзна сесія

"Міський голова запросив депутатів на святкування Дня Прапора України у Канів. Під час святкування у деяких депутатів виникла ініціатива у зв’язку з поточною складною ситуацією в місті провести позачергове пленарне засідання з галузевих і земельних питань. Було 22 депутати і міський голова, тож ця ініціатива була підтримана. З великим натхненням, без представників опозиційних сил", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 січня в Черкасах представники "Національних дружин" увірвалися до сесійної зали Черкаської міськради і влаштували справжню бійню. Олександр Радуцький розповідав, що вони діяли в інтересах Бондаренка. До такої ж думки прийшов депутат міської ради від Партії вільних демократів Олександр Згіблов, зазначивши, що мер зацікавив молодих хлопців кар'єрними перспективами.