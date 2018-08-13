Місія МВФ прибуде до Києва у вересні

Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Києві в період з 6 до 19 вересня, повідомив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.Наступного місяця до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це в понеділок, 13 серпня, повідомив представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. "За зверненням української влади, місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ в період з 6 до 19 вересня 2018 року для обговорення останніх економічних подій і економічної політики", - зазначається в прес-релізі фонду.

Серед питань, що планує обговорити місія - фінансова допомога від МВФ задля забезпечення макроекономічної стабільності в Україні та подальшого руху економіки країни в напрямку сталого зростання, наголошується в повідомленні міжнародної організації.

З липня 2017 року Україна перебуває у складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання. З огляду на зростання ціни на газ на міжнародних ринках, МВФ наполягає на підвищенні ціни газу для населення. За різними оцінками, таке підвищення може становити від 30 до 60 відсотків. Водночас в українському Кабміні називають невиправданим різке зростання цін на газ.

За словами джерела інформагенції "Інтерфакс-Україна" в уряді, за цей час українська сторона запропонувала МВФ не менше восьми варіантів зміни формули ціни на газ. Мета - уникнути "непідйомного для звичайних громадян" підвищення ціни, на якому наполягає Фонд.

Позиція МВФ є досить жорсткою, оскільки торік уряд погодився на таке підвищення газових цін, що надало Україні можливість отримати транш кредиту від МВФ, однак згодом Київ в односторонньому порядку відмовився від його виконання.

19 червня 2018 року директорка-розпорядниця Фонду Крістін Лагард заявила, що виконання передумови щодо цін на газ є критично важливим для завершення поточного перегляду кредитної програми МВФ.

Іншими передумовами є поправки до ухваленого нещодавно закону про Вищий антикорупційний суд і дотримання граничного дефіциту держбюджету.