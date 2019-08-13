"Миша, яка довірилася коту": Безсмертний жорстко пройшовся по Зеленському

Президент України Володимир Зеленський потрапив у пастку через переговори з главою Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі.

Таку думку в ефірі "24 каналу" висловив колишній представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході країни Роман Безсмертний.

Нагадаємо, 13 серпня Зеленський підписав указ, яким звільнив Безсмертного із займаної посади.

Новини Безсмертний назвав причину свого звільнення

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"Я вірю в бажання Зеленського зробити краще, але він, на жаль, зараз рухається в пастку.

Він просто не розуміє, з ким має справу. Це його свідоме переконання, що Путін у цій ситуації може бути якимось союзником. Зеленський у цьому протистоянні зараз виглядає як миша, яка довірилася коту. Цей кіт пограє з мишкою, а потім її покарає за це", – сказав Безсмертний.

Він додав, що ставиться до рішення президента про своє звільнення "абсолютно нормально", адже звільняти та призначати людей – це право глави держави.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше:

Роман Безсмертний заявив, що Україна повинна була припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох воїнів ЗСУ під Павлополем.

Безсмертний категорично виступив проти ініціативи президента Володимира Зеленського зменшити україномовні квоти на радіо і телебаченні.

Також Безсмертний зазначив, що США навряд чи погодяться приєднатися до переговорів щодо Донбасу в "нормандському форматі".

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