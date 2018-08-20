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Миротворці на Донбасі: у Меркель повідомили про пересування

2.5тЧитати новину російською

Німеччина і Росія продовжать обговорювати питання про можливість розміщення на сході України миротворчої місії ООН.

Про це сказав офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 20 серпня, підтвердивши, що ця тема піднімалася в ході переговорів канцлера ФРН Ангели Меркель із президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє "Укрінформ".

"Як це може бути, з яким мандатом - інтенсивне обговорення питання буде продовжене", - заявив він.

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За словами Зайберта, можливість врегулювання кризи за допомогою місії ООН є, і з цим згодні обидві сторони.

"Блакитні каски" можуть дати для цього шанс", - зазначив представник німецького уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели переговори, в ході яких обговорили ситуацію на сході України.

Голова РФ заявив про зацікавленість у роботі в рамках "нормандського формату" і Контактної групи, а також готовність сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктМиротворча місія ООНОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Ангела МеркельВолодимир Путін
Місце
Німеччина
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Графский Степан
Графский Степан
Принуждение хохложопых к миру ,по примеру грузин, было бы самым оптимальным вариантом. Отработать по позициям ВСУ на Донбассе массированным ракетным огнем и миротворцы не нужны))
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Графский Степан, Принуждалка сломалась, даже фюрер плешивый обосрался. http://gruz200.net/
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