Західна Україна ніколи не ляже під Путіна і він це знає.
На жаль, східна частина не цікавить західних партнерів, бо вона ідеологічно схильна до РФ і вкладати гроші в ці регіони в короткостроковій перспективі для західних партнерів без сенсу.
Важливо, після російського реваншу втримати Київ та Одессу.
З урахуванням, що Євросоюз вклали у цьому році 900 мільйонів євро в укрзалізницю на напрямках Захід-північ, Захід-південь, а в Одесі стоять кораблі НАТО, то маємо шанс.
Я б ще боровся за місто Херсон, частину області можемо втратити, а от місто втримаємо.
Зрозуміло, що РФ має апетити і на Харків, Миколаїв. Миколаїв маємо втримати.
А от Харків невідомо, бо там вже був сходняк і Жуков на місці, то вже рішення харків'ян.
Зеленський російською мовою, всупереч закону, хаяв бандосів Миколаїва, а вони можливо тепер і є єдина надія міста у сьогоднішній ситуації, з такою політикою.
Дніпро, сподіваюсь, не здадуть українські євреї.
Ситуація на ці два роки дуже небезпечна і боюся, що ми можемо вийти з неї з втратою територій та суверенітету.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.