Західна Україна ніколи не ляже під Путіна і він це знає.

На жаль, східна частина не цікавить західних партнерів, бо вона ідеологічно схильна до РФ і вкладати гроші в ці регіони в короткостроковій перспективі для західних партнерів без сенсу.

Важливо, після російського реваншу втримати Київ та Одессу.

З урахуванням, що Євросоюз вклали у цьому році 900 мільйонів євро в укрзалізницю на напрямках Захід-північ, Захід-південь, а в Одесі стоять кораблі НАТО, то маємо шанс.

Я б ще боровся за місто Херсон, частину області можемо втратити, а от місто втримаємо.

Зрозуміло, що РФ має апетити і на Харків, Миколаїв. Миколаїв маємо втримати.

А от Харків невідомо, бо там вже був сходняк і Жуков на місці, то вже рішення харків'ян.

Зеленський російською мовою, всупереч закону, хаяв бандосів Миколаїва, а вони можливо тепер і є єдина надія міста у сьогоднішній ситуації, з такою політикою.

Дніпро, сподіваюсь, не здадуть українські євреї.

Ситуація на ці два роки дуже небезпечна і боюся, що ми можемо вийти з неї з втратою територій та суверенітету.

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