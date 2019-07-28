Закарпатье нет. Они и под Венгрию не пойдут. Закарпатье будет или в составе Украины или автономией.
Вся Западная Украина - нет.
Киев - нет.
Чернигов, никто не смотрит на Чернигов. Его просто нет в информационном поле. Кто знает, что происходит в Черниговской области и на ее границе?
Полтава - нет.
А кто знает, что происходит на границах Сумской области? Тишина в инфополе.
Харьков. Все сложно. С одной стороны там был сходняк. С другой, все "местные" понимают, что с приходом РФ, им кирда. Зайдет российский криминал. Как ни странно, там вся надежда на местную бандоту , "авторитетов" и мвс. Их сметут первыми, если РФ зайдет.
Тоже и в Одессе. Вроде в 2014м отстояли. Корабли НАТО. Патриотов мало. Вся надежда на местных. Но, с учетом, как РФ блокирует Черное Море...
Днепр - евреи надеюсь не сдадут.
Вообще, Россия зайдёт так далеко, как мы ей позволим.
Мало кораблей НАТО, Национальной гвардии или военных. В Крыму 70% военных приняли решение ничего не делать, и остаться.
В Донецке, Луганске, Мариуполе, Славянске, Счастье, Северодонецке, Торецке... и дальше до бесконечности, милиция, сбу, местная власть полностью сдались оккупантам, и только то, что РФ небыли полностью готовы в плане военной инфраструктуры, дало нам возможность повесить прапоры над этими городами.
Но начиналось все с ГО, местных князьков, пророссийских организаций и завезенных с России титушек и актёров массовых сцен.
Теперь РФ полностью подготовила военную инфраструктуру, согнала войска, захватила акватории морей, ввела своих людей в украинский парламент, договорилась с Трампом, что подтвердил допрос Мюллера.
Что мы будем делать? Как противостоять?
Сколько территорий мы готовы отстоять?
Сколько украинских НГО (некоммерческих гражданских организаций), в Черниговской и Сумской областях, в Одессе, Харькове, Днепре?
Ведь для завоевания территории в 21 веке важно не просто ввести войска, а легализовать эту территорию под себя и удержать, а для этого нужно вывести людей на улицу.
Два года назад, я был в Брюсселе на встрече с разными специалистами НАТО.
И они тогда сказали, что развитие Гражданского Общества в Украине есть залогом безопасности в регионе.
Фактически, нам тогда дали оценку и нас было прискорбно мало.
Мы стоим перед глобальными угрозами, и боюсь, что решение уже принято.
А вот насколько глобальным оно будет, решать нам, обществу, проукраинским ГО, политикам, пусть и старым, но проукраинским, и даже украинским бандитам в маленьких городках.
Нам придется объединиться несмотря на разногласия или отвращение. для сохранение Украины.
Как Беркута гибли в 2014-м вместе с Майдановцами возле Славянска, так и в 2020-м-21-м придется объединиться всем.
Как из зон передавали деньги с общаков на армию, так и львовским бабушкам придется слать носки для армии.
Мы все гражданское общество.
Мы все украинцы.
И от нас зависит, насколько большой Украина войдет в ЕС и НАТО.
Все зависит от нас.
Сколько НАС выйдет на улицу, а главное - в каких городах.
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