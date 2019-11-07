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7 листопада • оновлено в 16:53
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"Мир – понад усе!" Порошенко зворушливо звернувся до українців на Донбасі

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П'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка почули на тимчасово окупованих територіях Донбасу в ефірі волонтерського радіо "Тризуб ФМ".

Відео зворушливого звернення до українців він поділився на особистій сторінці у Facebook. Крім того, він висловив слова подяки і підтримки українським воїнам, які захищають незалежність України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Петро Порошенко

Петро Порошенко

"Шановні друзі, дорогі військовослужбовці ЗСУ, які зараз знаходяться в зоні ООС, дорогі добровольці, дорогі волонтери, шановні жителі українського Донбасу, шановні жителі окупованих територій, які знайшли в собі волю, сили і сміливість слухати українське радіо! Я маю величезну гордість і величезне задоволення бути в Карлівці, звідки веде своє мовлення радіостанція "Тризуб". Вона дуже зубаста в ефірі й несе українську думку, пісню, музику, слово для тих, хто любить Україну, і для тих, хто ще сумнівається, але готовий ухвалити рішення на користь України", – сказав політик.

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"Це радіостанція, звідки ви можете почути правду. Яка підтверджує, що Україна – за мир. Мир для України – понад усе! Мир, а не капітуляція, мир, а не здача інтересів України, мир і захист кожного українця, незалежно від того, на якій території він би не був – на території вільної України чи на окупованих територіях. Ми пишаємося, що ми українці!" – додав Порошенко.

Крім того, лідер "Європейської солідарності" подарував волонтерам хвилі новий радіопередавач, розповів кумедний анекдот про боротьбу українських патріотів з російськими окупантами і звернувся безпосередньо до них.

"Ми всі вас дуже любимо, і слава Україні! Всім, хто на Донбасі захищає Україну, я щиро бажаю, щоб ми просунулися до кордонів україно-російських та відновили український суверенітет, владу, прапор, мову і державу на всій окупованій території", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній. Політик нагадав, що саме на плацу ліцею в Кремінній вперше прозвучало нове військове вітання "Слава Україні! – Героям слава!".

Крім того, він разом з колегами за фракцією поспілкувався з вимушеними переселенцями Луганщини.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та не смешите меня)))какой мир?он четыре года почему мир не хотел?))))
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