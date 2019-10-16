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16 жовтня • оновлено в 17:14
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Мир на Донбасі: Кравчук запропонував свою формулу

1.8т Читати матеріал російською

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що "дорогу до миру на Донбасі" може відкрити документ, підписаний главами чотирьох держав.

"Лідери України, Росії, Франції та Німеччини повинні скласти відповідну дорожню карту особисто", – наголосив він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

На думку Кравчука, повноваження "помічників чи радників міністрів закордонних справ", яким сьогодні доручено складання подібних документів, недостатні для такої важливої місії.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

"Коли ми зібралися у Біловезькій пущі, існував Радянський Союз. Ми приїхали туди, і на порядку денному стояло питання: бути чи не бути Радянському Союзу, або бути чи не бути загальній кризі, яка могла призвести до неймовірного конфлікту. Ми сіли вшістьох і самі написали документ. Без груп – двосторонніх, тристоронніх чи будь-яких інших", – нагадав перший президент.

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Він переконаний: "Так само треба зробити і сьогодні. І не треба перекладати цю функцію на когось. Це можуть і мають зробити глави держав. Так було завжди, коли питання було гострим і небезпечним для всіх країн".

Кравчук підкреслив: "Якщо такий документ буде підписаний, якщо він буде доведений до виконання, тоді ми будемо мати підстави сказати: успіх на Донбасі є".

"Це не означає, що вже завтра все зміниться. Буде потрібно багато часу. Але дорога буде відкрита", – запевнив він.

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Повну версію інтерв'ю з Леонідом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив надію, що глава Росії Володимир Путін також бажає настання миру на Донбасі. "Ми будемо чекати, що не тільки українська сторона дуже хоче, щоб зрештою був мир, щоб перестали вбивати українців. Думаю, це бажання має бути з кожного боку. Ми чекаємо саме цього", – зазначив він.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Полный маразм от Кравчука! ВСЁ ЭТО УЖЕ БЫЛО В 15-16 годах!!! Вторые Минские соглашения, подписанные (ВСЕМИ) в феврале 2015 года, предполагали комплекс мер по урегулированию ситуации на Донбассе! .... В октябре 2015 года Штайнмайер предложил вариант последовательности выполнения действий, который получил название «Формула Штайнмайера». ....В 2016 году Порошенко, в одном из своих выступлений, говорил о необходимости действовать согласно «формуле Штайнмайера» ..... С тех пор вплоть до сентября 2019 года формулу неоднократно критиковали в Украине, ... Россия же, Германия и Франция настаивали на применении этого плана действий.." Теперь вумный Кравчук предлагает повторить этот путь...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Мы приехали туда, и на повестке дня стоял вопрос: быть или не быть Советскому Союзу," 5 июня 2005 года, выступая в украинской Раде, Леонид Кравчук с горечью произнес, что «если бы он знал, что будет твориться в Украине, он дал бы себе скорее отрубить руку, чем подписать Беловежское соглашение»
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Лидеры Украины, России, Франции и Германии должны составить соответствующую дорожную карту лично." Если без Л/ДНР, то эту "карту" могут нарисовать и лидеры России, Франции и Германии ...
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