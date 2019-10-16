Мир на Донбасі: Кравчук запропонував свою формулу

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що "дорогу до миру на Донбасі" може відкрити документ, підписаний главами чотирьох держав.

"Лідери України, Росії, Франції та Німеччини повинні скласти відповідну дорожню карту особисто", – наголосив він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

На думку Кравчука, повноваження "помічників чи радників міністрів закордонних справ", яким сьогодні доручено складання подібних документів, недостатні для такої важливої місії.

Леонід Кравчук

"Коли ми зібралися у Біловезькій пущі, існував Радянський Союз. Ми приїхали туди, і на порядку денному стояло питання: бути чи не бути Радянському Союзу, або бути чи не бути загальній кризі, яка могла призвести до неймовірного конфлікту. Ми сіли вшістьох і самі написали документ. Без груп – двосторонніх, тристоронніх чи будь-яких інших", – нагадав перший президент.

Він переконаний: "Так само треба зробити і сьогодні. І не треба перекладати цю функцію на когось. Це можуть і мають зробити глави держав. Так було завжди, коли питання було гострим і небезпечним для всіх країн".

Кравчук підкреслив: "Якщо такий документ буде підписаний, якщо він буде доведений до виконання, тоді ми будемо мати підстави сказати: успіх на Донбасі є".

"Це не означає, що вже завтра все зміниться. Буде потрібно багато часу. Але дорога буде відкрита", – запевнив він.

Повну версію інтерв'ю з Леонідом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив надію, що глава Росії Володимир Путін також бажає настання миру на Донбасі. "Ми будемо чекати, що не тільки українська сторона дуже хоче, щоб зрештою був мир, щоб перестали вбивати українців. Думаю, це бажання має бути з кожного боку. Ми чекаємо саме цього", – зазначив він.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!