Україна проти Росії: Мін'юст приготував "неприємний сюрприз" окупантам

Україна подала до міжнародних судів низку позовів проти Росії, підкріпивши їх значною доказовою базою. Державу-агресор очікують великі неприємності.

Про це заявив в ефірі ObozTV міністр юстиції Павло Петренко.

"Юридична війна з Російською Федерацією має кілька полів битви, це велика матриця різноманітних судових процесів, позасудових рішень європейських інстанцій", - розповів Петренко.

"У Європейському суді з прав людини у нас п'ять великих справ "Україна проти Росії", поданих Мін'юстом від імені уряду. Велика палата ЄСПЛ включила в свій розклад ці справи - поки що без дати, але це вже хороший сигнал, що справи будуть розглянуті найближчим часом. Це питання місяців, а не років", - повідомив міністр.

Також, за його словами, Україна розраховує на Міжнародний суд ООН, який є найвищою судовою інстанцією в світі.

"Там є дві справи, які ініціювала Україна - щодо заборони фінансування тероризму з боку РФ і заборони дискримінації тих, хто проживає в анексованому Криму - це кримські татари, українці, українські релігійні організації. У цих справах теж є рух, Україна подала меморандум з великою доказовою базою", - заявив він.

Як підкреслив глава Мін'юсту, це буде "серйозним неприємним сюрпризом" для країни-агресора: "Ми чітко підтверджуємо доказами те, про що знає весь світ - що Росія фінансує терористів на сході України, що там є їх регулярні війська".

"Кінцевий результат - це перемога і юридична, і фактична, коли ми крім рішень міжнародних судів отримаємо назад свою територію і громадян, які перейдуть під суверенітет Української держави... Не будемо говорити про дедлайни, але мова йде про кілька років, коли ми побачимо ще більший прогрес", - зазначив Петренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Третейський суд в Гаазі зобов'язав Росію виплатити компенсацію в $ 159 млн кільком українським інвесторам у справі про анексію Криму.